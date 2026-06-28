星期透視／韓國瑜率團訪美 跨黨派突破外交困局

我國外交空間愈狹窄，國會外交的重要性就愈高。這是立法院院長韓國瑜在本（六）月下旬率跨黨派立委訪團前往美國首都華盛頓特區，拜會美立法與行政部門的最主要理由。

韓國瑜說，「國會外交一定要走出來」，顯然他也深刻體認到當前外交能量明顯萎縮、國際政經戰略大環境的快速變動，已使中華民國國際法人地位面臨更大的挑戰。

國會外交在某種程度上可規避行政層面的限制，讓立委以「人民對人民」的渠道與對方的民意代表互動，而對方的行政部門或可以「非行政部門直接接觸」的說法與立委進行交流。

如果立委們對於涉外事務有一定的了解與掌握，他們或樂於參與一些區域性和國際性的議會組織，針對共同關切的議題進行跨國的檢視與推動；此外，他們或可藉出訪的機會觀察、監督我國駐外館處的作業能量，並探詢支持我國的僑民（胞）們的意見。

前述的國會外交成果還可以留下來為我國駐當地官員所用，並成為我國際宣傳的材料。

國會外交要造成一定聲勢，自然需要立法院院長（或至少副院長）親自率團。韓國瑜是第六位率團訪美的立法院院長。這次他不僅在華府與眾議院議長強生晤談，將雙邊關係妙喻成「只能戀愛不能結婚」，還造訪台積電所在的亞利桑那州鳳凰城，凸顯我國跨黨派對於深化雙邊經貿互動、強化半導體供應鏈合作的多數意見。

中央政府遷台後，首訪美國的立法院長是倪文亞，那年是一九七七年，也就是美國卡特政府突然宣布與中華民國斷交的前一年，溝通美方政要、安撫友我僑民（胞）等任務異常艱鉅。第二位是一九九八年訪美的劉松藩，他拜會美國參議院多數黨領袖羅特，時任眾議院議長的金瑞契也前往羅特辦公室與之晤談。

第三位則是王金平院長，他曾數次率團前往華府，代表政府參加祈禱早餐會、會見美國眾議院議長和國防部副部長等多位政要。第四位為首位民進黨籍的立法院院長蘇嘉全，他在二○一八年代表政府參加美國參議員馬侃的追思會並與眾議院議長萊恩公開會面。第五位則是游錫堃，他在二○二三年率團訪問華府，但表示因行程匆忙而未能見到時任眾議院議長的麥卡錫。

若細究我國與美國之間的國會外交模式，可發現每年立法院訪美團的數量很低，或許兩次上下，而且多集中在六至八月的休會期，而美國國會訪台的數量就高很多，估計約有五至十團之譜，在八月和十月到十一月初的休會期可能來團較多。

箇中差異當然跟國會人數有關，我立法院有一一三名委員，美國會參議院加眾議院共有五三五名議員，所以相較之下我方去訪的數量低，尚屬合理。美雖對我軍售和政治支持均有其限度，卻仍是我在無邦交國中最重要的國家，從國會外交角度言之，立院宜再勉力加強。

對美的國會外交不僅可跨黨派，也可單一政黨立委為之，無論如何，均應以中華民國國家利益為先，以雙邊互利互惠為重。如此一來，所接觸的對象未必會同意，但至少會予以尊重。倘一味地說美國政治人物愛聽的話，就不差那次會晤，因為在台灣已有很多政客那樣做了。

（作者為政治大學外交學系教授）