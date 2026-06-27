不見通力救災 只見忙於批鬥

聯合報／ 古志誠／國營事業員工（新北市）
受颱風「米克拉」外圍環流影響，新竹縣昨降下豪大雨。記者季相儒／攝影
受颱風「米克拉」外圍環流影響，新竹縣昨降下豪大雨。記者季相儒／攝影

連夜豪雨各地頻傳災情，部分地區水淹及腰，看著政治人物此時大打口水戰，實在無濟於事。

新聞畫面中，台南仁德區三爺溪沿岸一帶再度出現明顯積淹水，交流道和區公所一帶泡在水中，連勘災的市議員郭鴻儀都驚魂未定地說「命差點被收走」。面對這樣的景況，民眾不由懷疑：政府這些年的治水預算發揮了多大功效？情況如此嚴峻，藍綠政治人物還在相互指責、怪罪，人民能不寒心？就連台鐵高鐵都受到影響，列車延誤使通勤族也受到波及。

二○○六年立法院通過「八年八百億治水特別預算」，爾後追加擴增到一一六○億元，試問發揮多少作用？前瞻計畫治水預算是成效有佳，還是成效不彰？電視新聞畫面中，中南部害怕到加裝「防水閘門」，但這次還是難以倖免再度水淹家園，令人同情。

昔日有綠營議員因為「臉黑挖水溝」被酸擺拍，昨天也有人批評台北市長蔣萬安視察內湖不撐傘，有人痛批「下雨天刻意去淋雨，這叫救災嗎」，儼然變成網路批鬥大會，這都無助於救災。根據統計，近年觀測顯示，颱風降雨量、冬季雨量有增加趨勢，賴政府是否有精進防災整體決策效率，以及能否落實「防災優於救災」課題，都是民眾在意的。

此刻打口水戰毫無幫助。中央地方應協力合作，別每次都等到狀況難以挽救。

台鐵 治水 立法院

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