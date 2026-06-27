極端氣候常態化 風險意識須更新

聯合報／ 李自強／高雄市全民安全防災教育學會理事長（高雄市）
台南豪雨造成仁德區一度淹水嚴重。記者劉學聖／攝影
台南豪雨造成仁德區一度淹水嚴重。記者劉學聖／攝影

近日台灣連續強降雨，多地出現積淹水、交通中斷與邊坡災情。這樣的情況已不再只是偶發的極端天氣，而是氣候環境劇烈變遷下逐漸常態化的警訊。

過去我們習慣以「百年一遇」形容豪雨，但現實正在改寫標準。氣候暖化使降雨更集中、更猛烈；都市化發展則使不透水鋪面增加，雨水難以滲透與緩衝。當極端降雨疊加城市脆弱性，災害已不只是天氣問題，而是整體社會系統的壓力測試。

從近日大雨可見幾項關鍵問題。首先是瞬間強降雨頻率上升，部分地區排水設計已難完全因應；其次是山區邊坡含水量快速飽和，容易引發土石流或道路中斷，影響救援與安全；第三則是民眾風險意識仍偏向「災害發生後應變」，缺乏日常備災準備。

面對氣候變遷，單靠工程強化已不足以全面降低風險，需要建立全民備災思維。政府可持續推動排水改善與國土規畫，但真正降低傷害的關鍵，在於民眾的準備程度。

備災並非遙遠概念，而是日常能力，例如家中是否備有飲水、手電筒、行動電源與簡易糧食；是否清楚避難場所與撤離路線；是否能在停電、停水或通訊中斷時維持基本生活。這些準備往往在關鍵時決定安全與否。

社區層級的互助同樣重要。災害發生時，最先發揮作用的往往不是外部救援，而是鄰里互助。

教育體系也應將防災融入日常學習，培養學生理解氣候風險與基本應變能力，而非僅在災害發生時短暫宣導。

氣候變遷不會等待準備完成才發生，它已在日常生活中持續上演。與其將每次豪雨視為單一事件，不如視為提醒：城市設計、生活習慣與風險意識都必須更新。

未來的台灣，不只需要更強的工程，更需要更有準備的人民。當家庭具備備災能力、社區建立互助機制、全民理解氣候風險，我們才能從被動承受災害，走向主動降低傷害，建立真正有韌性的社會。

氣候變遷 城市

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