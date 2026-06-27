水災討預算 前瞻給不夠？

看著電視報導民眾住家因大雨而淹水的畫面，再看看賴清德總統打鐵趁熱、在臉書表示：面對極端氣候挑戰，防災、救災與治水工作不能等，需要穩定的財政支持，他呼籲立法院朝野各黨團，盡速完成中央政府總預算審議，讓防災整備、基礎建設與民生照顧工作能夠如期推動。政治與災情攪在一起，格外讓人煩悶。

近年每逢颱風來襲，造成地方淹水，不論政治人物或網友總會出現「錢是花到哪裡去」的聲音，質疑政府經年累月花大錢治水，到底有沒有用。這讓人不禁想起二○一七年「前瞻基礎建設計畫」中的「水環境建設」係針對推動防洪、治水與水資源開發投入逾千億元經費，旨在因應氣候變遷，透過特別預算強化全台防洪治水、穩定供水與水質改善。

根據國發會的資料，「前瞻基礎建設計畫」中的「水環境建設」涵蓋多項子計畫，其中攸關防洪治水的「水與安全」項目，有關河川與區域排水整治共編列了約八八四億元，用於改善各縣市河川及區域排水；另外也編列了七二○億元強化都市防洪能力，以加速下水道建設。所以該計畫在核心的治水預算中，用於「縣市管河川及區域排水整體改善」、強化都市防洪的經費就有約七百至九百億元之多。

近十年後的今天，依然是從北到南都在淹水，民眾財產遭受重大損失。當年的治水預算已屆期，行政院也未說明前瞻計畫治水成效；唯見賴總統在臉書上要錢，繼續說要防洪治水、繼續重播當年編列前瞻基礎建設經費時說過的話「防災、救災與治水工作不能等」。或許行政院可以將當年台南淹大水，經濟部的回應「本次短延時強降雨，超過區域排水保護標準，低窪地區積水不易排出，造成嘉義、台南等地多處淹水」複製、貼上到網站上，幫腔賴總統的「討預算說詞」。

治水重要，全民皆知，但不能成為執政者在災情發生時的政治口號。