只會批陸養套殺 卻沒給台農解套

台東縣長饒慶鈴以錄影方式在「海峽論壇」上幫農民行銷鳳梨釋迦，以及有農會和民間企業與陸商簽約，遭致陸委會針對。後因農民強烈反彈，恐影響年底的九合一選舉，陸委會副主委梁文傑言詞先硬後軟、企圖降低殺傷力；日昨賴清德總統則強調鳳梨釋迦輸陸關稅達百分之廿九、競爭難度提高，「台灣芒果銷到法國很貴很貴很貴，這才是我們要走的方向」，政治考量已昭然若揭。

陸委會官員多次提到中共「養、套、殺」；即先以龐大市場需求吸引台灣農漁民擴大投資與生產，「養」出西進農業，使其逐步形成對單一市場的高度依賴，再以「技術交流」為名「套」入台灣品種和種植技術，並大量種植，復以食用安全、檢疫措施或市場進口限制等理由，封「殺」台灣農產品進口。從虱目魚、石斑魚、鰻魚、香蕉、鳳梨、芒果，到近日的鳳梨釋迦，在官員眼裡都是中共的一貫作為。然十多年來，卻看不到政府的積極作為，讓所謂的中共「養、套、殺」伎倆一再得逞，政府難道不覺得對不起農民嗎？

相較其他市場，大陸市場需求大，且靠近台灣，可維持農產品生鮮度；加上語言風俗相近、陸政策和民間對台友善等，因此受台灣農民青睞，台農並非著眼於政治考量。近年泰國榴槤、山竹，越南火龍果、波羅蜜、椰青等東盟特色水果，走進大陸消費者日常生活，台灣農業豈能自我放棄？

官員們既然認為對岸不是健康穩定的理想市場，且具高度政治風險，那麼除了口頭提醒農民注意，也該有積極作為。為避免台灣農民將台灣辛苦育成的品種帶去大陸生產，讓對岸有機可乘，應仿效日本政府成立專責機構，專門負責監控海外市場、調查侵權行為，及保障權利的法律工作。

鑑於台灣多屬小農規模，缺乏即時了解與掌握大陸市場變動的能力，政府理應建立大陸農產品市場的「價格預警暨風險管控和分擔機制」，以幫助農民及出口商調節出口數量，避免落入所謂的「養套殺陷阱」；實施外銷市場保險制度，降低可能遭「隨意中止進口」而帶來的經濟傷害，並協助農產品找到能有效分散市場的其他外銷市場，而不是只拿少數農產品外銷案例（如芒果外銷法國）當大內宣工具，無助於解決多數農民的困境。否則只是證明「養套殺」的說法純粹為了「反中」，而不是為「農民」。

賴政府若真在乎中共隨意叫停台灣農產進口，更應主動按下農產品外銷大陸的暫停鍵。過去由於大陸是台灣農產品最重要的出口國（占總出口額的兩成三以上）貿然喊停損失很大；如今台灣農產品出口到大陸僅占出口額的一成一，何況賴政府宣稱「已成功拓展足以取代中國的國外高端農產品消費市場」，就更有底氣向大陸要求遵守國際規範，並承諾不再隨意暫停台灣農產品通關，如此一來，或才能真正確保台灣農民權益。