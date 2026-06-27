讀家觀點／鄭麗文訪美投苦口藥 華府怎麼品？

國民黨主席鄭麗文訪美才結束，立法院長韓國瑜也正在訪美。但與韓國瑜不同的是，據知美國方面正陸續完成對鄭麗文訪美行的評估報告，可謂為當前已亂成一鍋粥的美國兩岸政策，投下了一股苦口的清涼劑。

美國當前的內部政治結構與相關的政策，早已因川普的個人政治態度與風格，形成內部的重大斷裂。國務院不知白宮的相關政策，白宮不知川普本人的相關思維，而國務卿魯比歐在中國政策上似乎沒有發言權。換言之，國務院完全不知其當下的中國政策為何，更不用說美國在台協會了。可以確定的是，川普政府內部確是有相當程度的「深層政府」存在。

鄭麗文此次美國行最大的收穫，就是在此背景下，在美國兩岸政策現有基礎上提供了一個新元素。美國所有的相關單位，包括學界、智庫、商界與政策階層，都在鄭此行後出現了各種不同解讀的報告。華府傳來的訊息表明，鄭訪美後，美方的相關報告內容衝突性相當大。

於美國傳統建制派而言，他們懷疑習近平能否真的接受鄭對兩岸和平方案的看法與前景，並且多半不同意這會是兩岸未來一個長期的走向，尤其是這要考量是否會涉及兩千三百萬人都願意接受的架構（即統一議題）。他們傾向認為，習在鄭訪問大陸期間釋出的善意，可能更多的意圖是要裂解民進黨、同時可以使台灣民眾對美國安全支持的信心打折扣。

此外，美方對鄭未來個人政治規畫、在台灣的政壇發展，以及她在兩岸形勢中可能扮演的角色感興趣。鄭麗文訪美輿論褒貶不一，但至少紐約與華府相關人士都對能直接接觸她有高度興趣，這是她成功的一點；且美方智庫對鄭麗文言行的觀察，也會轉達到美國制定政策的相關人士，這是可以預料的。

然則，正在仔細思考美中關係的理性派人士，認為在美中當前關係不確定的情況下，傾向認同鄭麗文的說法，因其說法大致雷同於美國原先的「一中政策」，而這正是在當下美中台政策不確定、造成台海潛在的風險時，最能穩定台海安全的階段性概念。這派看法認為，民進黨政府的作法是在破壞美國一中政策，民進黨只一再強調台灣在所謂第一島鏈的地位（作為反中的戰略定位），這其實是相當不負責任的。

整體而言，美國的兩岸政策正進入高度不確定的狀態，此一狀態至少將維持到今年九月習近平訪美。所以說鄭麗文此行，顯然為正重新思考未來兩岸政策的美國加入了一個新的思維。因為華府的中國研究學界裡，知曉一九七○年代以來美「中」（共）關係變遷的學者，幾乎已凋零；原先的一中政策歷史漸泯，再加上川普的個人思維，以及中國大陸的迅速崛起，美國當前的中國及兩岸政策，正進入一個混沌、可能改變的時期。

九月川習二會，事關美國期中選舉，對美國憲政、國會結構、共和黨內權力結構與下屆總統可能人選，乃至川普個人利益都有重大影響；川普在此次選舉亟需習近平大力協助，可以想見。面對美中關係的可能變動，鄭此行對美國相關政策界投入的「苦口藥」是及時的，唯其「藥效」如何，仍待後續觀察。