何不用台灣水果「反統戰」

有位年約二十、網名「腳腳」的大陸女孩，因為生下時沒有雙手、自小被遺棄，還好有好心的養母把她養大。雖然身體不便，但腳腳仍然樂觀進取，她成為運動員，還在鐵人三項比賽贏得了第四名。她說，要證明自己比別人優秀。

有一天，腳腳以下巴扶著自行車在大路上騎乘，有位開車的男人很是好奇，就追上她問了一些問題，並試騎了腳腳特有的自行車。

陽光下，腳腳展現了自信的笑容，她說自己過得還算幸福，有機會她想賺些錢幫助需要的老人與小孩，還要帶姑姑與朋友去旅行。

那男人問腳腳為什麼這麼樂觀，她開懷說：「人生不過三萬天，開心一天是一天！」後來男人去參觀女孩居住的運動中心，發現跑步機老舊了，於是捐贈了三部新跑步機及三台飲水機，供大家使用。

這個短影音在幾個群組流傳，大多數人都按讚，有個朋友按讚並留言：「很陽光，但會不會是統戰？」立刻有人回覆：「民進黨的或青鳥一定這樣說。」底下一堆笑倒的貼圖。

一則不向命運低頭的勵志故事，本來是激勵、鼓舞人心的好素材，竟也會被聯想為中共的統戰，這是否是台灣的悲哀？這不就是民進黨政府無論何時、不論何事都想貼上統戰標籤的緣故？

野心勃勃的前秦苻堅想要征服中原，他率領八十萬大軍逼臨淝水，準備攻打東晉。東晉派謝玄、謝石帶八萬精兵抗敵。苻堅以為東晉兵少，想憑軍力優勢快攻打敗晉軍，沒想到晉軍靠著奇襲，使苻堅喪失許多大將和士兵。

淝水之戰前，苻堅登上壽陽城觀察晉軍的動靜，發現晉軍的部隊嚴整、訓練有素，將士們士氣旺盛、鬥志高昂；然後他又遙望八公山，看到山上許多類似人形的草木，回頭對他弟弟苻融說：「你看那山上，還有很多實力強大的軍隊，誰說晉兵很少呢？」由於心中充滿懸念，對自己信心不足，苻堅在淝水之戰果然被謝玄所敗，這即是「草木皆兵」這句成語的由來。

民進黨主政下的台灣，中共統戰幾乎無所不在，已到草木皆兵的地步。賴政府疑神疑鬼，所以農民水果銷陸是統戰、在野黨主席或縣市長訪陸是統戰、台灣人民赴陸旅遊是統戰、對岸藝人來台也是統戰，只要與大陸扯上邊的都是統戰，最終結果是，連一則單純的勵志短影音都會被有心人扯上統戰。

多年以前，鄧麗君就曾以動聽的歌聲統戰過大陸，近期也有不少台灣藝人赴陸發展，他們同樣以才藝「統戰」大陸；而台灣水果便宜又好吃，不也是統戰大陸嗎？為何民進黨總要擔心我們被統戰，卻不思台灣也可以統戰對岸？

其實，民進黨操作統戰，習慣以單邊、直線的思維給人民與在野黨扣紅帽，這種過時且落伍的政治伎倆，明擺著就是為了選舉考慮，企圖利用統獨意識鞏固基本盤；然而，行走江湖招式總有用老的一天，尤其是當世界巨變、各國都爭相與中國大陸交好，民進黨如果還是如老狗般變不出新把戲，必然會遭選民看穿。