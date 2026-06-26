防洪成功≠完全不淹水 現代城市防災「與洪水共存」

今年梅雨及短延時強降雨事件頻繁，昨天部分地區更受米克拉颱風外圍環流及西南風豪雨影響出現積淹水災情，各地積淹水議題持續受到關注。民眾與新聞媒體往往聚焦於是否淹水、水淹多高、淹水還是積水；然而，在極端氣候、極端降雨以及台灣獨特的強降雨特性下，極端事件逐漸成為必然及常態，因此更需摒棄傳統防災思維中「防洪成功等於完全不淹水」的既定印象。

現代都市防減災觀念，已逐漸由「阻止洪水發生」轉變為「與洪水共存」的韌性思維。

台灣常見短延時強降雨或連日大豪雨型態，因此人們易將該降雨模式視為世界各地常態。但台灣的降雨型態在全世界可謂獨樹一格，放眼全球亦屬少見。許多國家發生嚴重淹水時，其累積降雨量其實遠低於台灣颱風、豪雨、鋒面滯留及每年梅雨季之常見數值，但仍造成交通癱瘓、地鐵停駛甚至人員傷亡。

譬如二○二四年杜拜廿四小時降下約一四二毫米降雨，即造成杜拜國際機場大規模停擺、高速公路成河流且多人死亡，然而該降雨量在台灣甚至未達大豪雨標準；日前造成北市淹水的午後豪雨，台北市大安區即測得一小時內九十六毫米驚人雨量。換言之，許多國外歷史性洪災的雨量，放在台灣未能達到重大新聞等級，甚至僅屬台灣日常降雨情境，可見台灣在防減災規畫及調適上，確實已累積相當成熟且完整的基礎與建樹。

真正值得追求的城市，永遠不是不淹水的城市，而是在極端降雨來臨時，仍能維持關鍵功能並快速復原的韌性城市。韌性的意義在於受災時，能否維持城市或區域正常運作，關鍵基礎設施是否能持續營運不中斷，例如醫院、捷運、高鐵、公車、消防救援、電力等；同時也包括降雨積淹水過後需要多久才能恢復正常？損失是否可被容忍與吸收？公共安全更不能只著眼於硬體建設與否，而需涵括預警系統、疏散機制、災害資訊發布、預警能力、民眾風險認知、防減災風險思維辨識，以及硬體設施的維護管理與有效運用，並重視地區特性、因地制宜的規畫與調整。

當極端降雨已成常態，防災治理便不應停留在單一工程思維或個別設施強化，而應轉向整體系統性治理與跨部門協作。若仍以傳統「工程完備即安全」的觀點面對極端氣候，將難以回應未來更頻繁、更劇烈的複合型災害挑戰。

日後如再看到降雨淹水新聞，在批判之前不妨想想，我們所面對的是多麼巨量的降雨；在如此情境之下，人民依舊能上下班、商店依舊能營運、電力依舊正常輸送，我們當下所感受到的不便，往往只是無法從容通勤的片刻困擾，卻忽略了這樣的日常背後，是台灣百年來持續投入的防減災工程建設、逐步累積的韌性能力，以及深植社會的防災思維、教育與觀念。