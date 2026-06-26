美緊釘台灣半導體 莫忽視中國虎崛起

半導體產業從來不是單純的商業競爭，而是國家戰略、科技實力與產業政策的綜合展現。過去數十年，台灣憑藉完整供應鏈、生產效率及技術領先優勢，在全球半導體產業中一枝獨秀。對美國而言，如此高度集中的供應鏈，在地緣政治風險升高下已成為國家安全議題，因此近年積極推動半導體製造回流美國，希望降低對台灣的依賴。

為了重建本土晶片製造能力，美國政府不僅推動台積電赴美設廠，也透過鉅額補助扶植英特爾，希望重新奪回半導體產業主導權。然而，半導體製造並非單靠資金投入即可複製。晶圓代工最核心的競爭力在於良率及價格，而台積電的成就，是卅多年來累積數千億美元投資與無數工程師經驗傳承的成果。目前其二奈米製程已進入量產階段，在技術能力與量產經驗上，英特爾與其仍存在不小差距。

此外，英特爾同時兼具晶片設計與製造業務，近年又積極發展晶圓代工服務。對部分客戶而言，難免擔心核心技術與產品設計資訊是否能獲得充分保障。相較之下，台積電專注於純晶圓代工，不與客戶競爭終端產品市場，因此更容易取得全球ＩＣ設計公司信任。

半導體產業的競爭除了技術與資金外，人才更是決定成敗的關鍵因素。美國雖擁有全球一流的大學與研究機構，但近年來本土高中畢業生進入ＳＴＥＭ相關領域的不多，理工人才供給相對有限，加上產業文化差異，要完全複製台灣半導體產業的成功模式並不容易。

在我看來，美國近年將大部分注意力放在台灣與自身的晶片競爭上，卻可能忽略另一個正在快速崛起的強大競爭者—中國大陸。自中美科技戰開打以來，中國持續朝半導體自主化目標邁進。雖然在最先進製程上仍難與台積電匹敵，但在成熟製程及中低階晶片市場，中國已占據全球重要地位，產品廣泛應用於消費性電子、工業控制、電動車及通訊設備等領域。

在高階晶片發展方面，近年來雖受到美國一連串的制裁與打壓，中國還是展現強烈企圖心。除了積極推動半導體自主研發計畫，也延攬國際人才並投入大量資源發展本土ＥＵＶ曝光設備。同時，中國亦在探索奈米壓印、ＤＵＶ多重曝光等技術路線，以降低對ＥＵＶ設備的依賴。華為高層何庭波日前就提出「韜定律」，主張透過「邏輯折疊」等創新架構突破製程微縮限制，這些構想能否實現仍待驗證，但其展現出的研發企圖心與長期投入，已不容忽視。

更值得關注的是，中國不僅發展晶片設計與製造，同時也積極布局半導體設備、材料與零組件產業。此外，中國亦掌握全球多項稀土、稀有金屬等關鍵戰略礦產資源及提煉，是半導體、汽車及國防工業不可或缺的重要材料。隨著各國競逐科技自主與供應鏈安全，這些資源優勢也將成為中國在全球科技競爭中的重要戰略籌碼。

未來真正的競爭，不只是台美中之間的製程競賽，而是全球半導體生態系的全面競爭。在這場長期賽局中，技術創新、人才培育、供應鏈完整性、設備自主能力與產業規模，都將成為決定勝負的關鍵因素。

對美國而言，重建本土晶片產業固然重要，但若將戰略焦點過度集中於台灣與台積電，恐怕會低估中國正在快速累積的產業實力。美國在緊盯台灣時，更應看見另一隻老虎正在崛起、並可能改變全球半導體的版圖，這或許才是未來十年全球半導體競爭中最值得關注的變數。