快訊

快訊／高雄市緊急宣布「26日全市停班停課」 超大豪雨恐致災

聽新聞
0:00 / 0:00

美緊釘台灣半導體 莫忽視中國虎崛起

聯合報／ 王伯元／李國鼎科技發展基金會董事長（台北市）

半導體產業從來不是單純的商業競爭，而是國家戰略、科技實力與產業政策的綜合展現。過去數十年，台灣憑藉完整供應鏈、生產效率及技術領先優勢，在全球半導體產業中一枝獨秀。對美國而言，如此高度集中的供應鏈，在地緣政治風險升高下已成為國家安全議題，因此近年積極推動半導體製造回流美國，希望降低對台灣的依賴。

為了重建本土晶片製造能力，美國政府不僅推動台積電赴美設廠，也透過鉅額補助扶植英特爾，希望重新奪回半導體產業主導權。然而，半導體製造並非單靠資金投入即可複製。晶圓代工最核心的競爭力在於良率及價格，而台積電的成就，是卅多年來累積數千億美元投資與無數工程師經驗傳承的成果。目前其二奈米製程已進入量產階段，在技術能力與量產經驗上，英特爾與其仍存在不小差距。

此外，英特爾同時兼具晶片設計與製造業務，近年又積極發展晶圓代工服務。對部分客戶而言，難免擔心核心技術與產品設計資訊是否能獲得充分保障。相較之下，台積電專注於純晶圓代工，不與客戶競爭終端產品市場，因此更容易取得全球ＩＣ設計公司信任。

半導體產業的競爭除了技術與資金外，人才更是決定成敗的關鍵因素。美國雖擁有全球一流的大學與研究機構，但近年來本土高中畢業生進入ＳＴＥＭ相關領域的不多，理工人才供給相對有限，加上產業文化差異，要完全複製台灣半導體產業的成功模式並不容易。

在我看來，美國近年將大部分注意力放在台灣與自身的晶片競爭上，卻可能忽略另一個正在快速崛起的強大競爭者—中國大陸。自中美科技戰開打以來，中國持續朝半導體自主化目標邁進。雖然在最先進製程上仍難與台積電匹敵，但在成熟製程及中低階晶片市場，中國已占據全球重要地位，產品廣泛應用於消費性電子、工業控制、電動車及通訊設備等領域。

在高階晶片發展方面，近年來雖受到美國一連串的制裁與打壓，中國還是展現強烈企圖心。除了積極推動半導體自主研發計畫，也延攬國際人才並投入大量資源發展本土ＥＵＶ曝光設備。同時，中國亦在探索奈米壓印、ＤＵＶ多重曝光等技術路線，以降低對ＥＵＶ設備的依賴。華為高層何庭波日前就提出「韜定律」，主張透過「邏輯折疊」等創新架構突破製程微縮限制，這些構想能否實現仍待驗證，但其展現出的研發企圖心與長期投入，已不容忽視。

更值得關注的是，中國不僅發展晶片設計與製造，同時也積極布局半導體設備、材料與零組件產業。此外，中國亦掌握全球多項稀土、稀有金屬等關鍵戰略礦產資源及提煉，是半導體、汽車及國防工業不可或缺的重要材料。隨著各國競逐科技自主與供應鏈安全，這些資源優勢也將成為中國在全球科技競爭中的重要戰略籌碼。

未來真正的競爭，不只是台美中之間的製程競賽，而是全球半導體生態系的全面競爭。在這場長期賽局中，技術創新、人才培育、供應鏈完整性、設備自主能力與產業規模，都將成為決定勝負的關鍵因素。

對美國而言，重建本土晶片產業固然重要，但若將戰略焦點過度集中於台灣與台積電，恐怕會低估中國正在快速累積的產業實力。美國在緊盯台灣時，更應看見另一隻老虎正在崛起、並可能改變全球半導體的版圖，這或許才是未來十年全球半導體競爭中最值得關注的變數。

半導體 晶圓代工 英特爾 台灣

延伸閱讀

三大優勢…半導體全球供應鏈 非台不可

情勢逆轉…陸從追趕變領跑 華府警戒

市場迎曙「光」美光財報超預期 半導體族群反攻00951 、00954漲逾6%

陳力俊／川普能源政策的時代逆流

相關新聞

監察權非不能 是不為也

國民主權、主權在民，是民主憲政金科玉律，但民主憲政施行迄今亂象叢生。諸如，未達評議門檻的五人大法官組成憲法法庭，繼續釋憲判決；立法院三讀通過法案，行政院長不副署、總統不公布；總統、政院及監院提憲法訴訟控告立院等荒謬場景。綠營執政後五權憲法體制一再面臨挑戰，民進黨在野時，廢監院之聲喊得震天價響；掌權後卻大肆分封、人選提好提滿，投機功利主義不在話下。

監委除了彈劾糾舉 還有其他職能

賴清德總統提名第七屆監察院院長、副院長及新任監察委員名單後，引起諸多討論，有人認為監察院已淪為執政黨打手，亦早已有人主張廢除監察院（包括台北市長蔣萬安）。筆者自民國八十二年二月至九十四年五月底擔任第三、四屆監察委員十二年，期望大家對監察院有更進一步了解，茲舉以下監察院調查案例作為簡要說明：

美伊MOU各說各話 伊朗廢核談何容易

川普說，伊朗通知美國，荷莫茲海峽不收費；話從川普口中說出，真實難辨；就像美伊簽訂ＭＯＵ，兩國不同版本，各說各話。美伊談判，伊朗同意讓國際原子能總署訪視核設施做稽查，照國際原能署要求，對伊朗這樣高風險設施，需每天或連續實時監控。

美緊釘台灣半導體 莫忽視中國虎崛起

半導體產業從來不是單純的商業競爭，而是國家戰略、科技實力與產業政策的綜合展現。過去數十年，台灣憑藉完整供應鏈、生產效率及技術領先優勢，在全球半導體產業中一枝獨秀。對美國而言，如此高度集中的供應鏈，在地緣政治風險升高下已成為國家安全議題，因此近年積極推動半導體製造回流美國，希望降低對台灣的依賴。

防洪成功≠完全不淹水 現代城市防災「與洪水共存」

今年梅雨及短延時強降雨事件頻繁，昨天部分地區更受米克拉颱風外圍環流及西南風豪雨影響出現積淹水災情，各地積淹水議題持續受到關注。民眾與新聞媒體往往聚焦於是否淹水、水淹多高、淹水還是積水；然而，在極端氣候、極端降雨以及台灣獨特的強降雨特性下，極端事件逐漸成為必然及常態，因此更需摒棄傳統防災思維中「防洪成功等於完全不淹水」的既定印象。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。