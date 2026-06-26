快訊

快訊／高雄市緊急宣布「26日全市停班停課」 超大豪雨恐致災

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊MOU各說各話 伊朗廢核談何容易

聯合報／ 楊柔遠／退休媒體工作者（台北市）

川普說，伊朗通知美國，荷莫茲海峽不收費；話從川普口中說出，真實難辨；就像美伊簽訂ＭＯＵ，兩國不同版本，各說各話。美伊談判，伊朗同意讓國際原子能總署訪視核設施做稽查，照國際原能署要求，對伊朗這樣高風險設施，需每天或連續實時監控。

配合原能署盤查，伊朗會指定有少量濃縮鈾的地區公開配合，但是絕大部分的濃縮鈾藏在其他地方。伊朗土地廣袤，地形一半是高山峻嶺，四分之一是沙漠，濃縮鈾分散在各地的岩縫峭壁、沙漠深洞中，伊朗人挖掘深山地穴繼續保留濃縮鈾，只有伊朗核心中的核心，才知道濃縮鈾在哪裡。

伊朗看到世敵以色列有核彈，又未參加核武不擴散條約，原能署不能進去檢查；再看了利比亞強人格達費放棄核武，很快被殺，伊朗相信是美國在背後下毒手；再加上北韓金正恩因有核武而耀武揚威，更加羨慕。所以濃縮鈾是伊朗的保命符，寧可忍受國內的高通膨、高失業率、幣值重貶；擁抱濃縮鈾是伊朗生存的底牌。

二○一五年初以色列內唐雅胡總理，繞過白宮，到美國國會演說，警告美國，認為歐巴馬政府正在對伊朗進行核協議，會是糟糕的協議；歐巴馬還是在同年七月聯合中俄英法德簽署核協議，規定伊朗的濃縮鈾只能做到百分之三點六七的豐度供發電使用；內唐雅胡的演講對川普影響極大，在川普上一任就廢止核協議，要專門對抗伊朗，但也幫伊朗解開潘朵拉盒子，現在濃縮鈾的豐度已經到百分之六十的武器級。

瑞典國際和平研究所評估以色列有九十枚核彈，美國為什麼不制裁以色列？從尼克森開始，美以就有祕密協議，只要以色列保持戰略模糊，美國就不施壓，且會在聯合國和原能署幫以色列擋下所有強制檢查的決議案。

以色列長期對美國的政策影響很大。美以公共事務委員會，是美國最有權勢的利益遊說團體，也是總統及國會議員重要的金主；再加上美國有六百多萬的猶太裔人口，在學術、金融、媒體、商業有很大影響力；況且基督教數千萬福音派信徒，是以色列的狂熱支持者。

以色列像是擁有美國內政入場券的特殊盟友，歷任的美國總統外交主導權碰到以色列都會轉彎。以色列議題在美國，本質上是內政問題，而不是單純的外交政策。當年柯林頓總統和內唐雅胡交手後，曾質疑到底誰才是超級強權？川普極端強勢，也該思考美國總統在中東地區究竟還有多少的外交主導權？

川普挑起美以伊戰爭，美國出錢出力而未勝利，讓世人看清美國的國力日衰，真是賠了夫人又折兵。而伊朗從戰爭中學習到，荷莫茲海峽抵得上百顆核彈，握在手中，讓自己更有底氣，可隨時掌握戰爭節拍。伊朗也得到靈感，還有曼德海峽，必要時可聯合鐵桿兄弟葉門的胡塞武裝一起來管控。

美以伊戰爭期間，卅六國的民調，百分之五十七對美國持負面看法，百分之七十六對川普沒有信心，讓全世界看清楚美國是沒有長牙的紙老虎。美伊簽完脆弱的ＭＯＵ，遺留未答完的考題，現在難處理，未來更令人頭大。

伊朗 荷莫茲海峽 川普

延伸閱讀

川普堅稱伊朗同意核子檢查：沒答應就取消談判

美伊協議關鍵之一！國際原子能總署IAEA：將派員檢查伊朗核濃縮設施

川普稱伊朗若不遵守協議 將採取必要行動

伊朗拒IAEA檢查遭轟炸核設施 稱自主決定解凍資產用途

相關新聞

監察權非不能 是不為也

國民主權、主權在民，是民主憲政金科玉律，但民主憲政施行迄今亂象叢生。諸如，未達評議門檻的五人大法官組成憲法法庭，繼續釋憲判決；立法院三讀通過法案，行政院長不副署、總統不公布；總統、政院及監院提憲法訴訟控告立院等荒謬場景。綠營執政後五權憲法體制一再面臨挑戰，民進黨在野時，廢監院之聲喊得震天價響；掌權後卻大肆分封、人選提好提滿，投機功利主義不在話下。

監委除了彈劾糾舉 還有其他職能

賴清德總統提名第七屆監察院院長、副院長及新任監察委員名單後，引起諸多討論，有人認為監察院已淪為執政黨打手，亦早已有人主張廢除監察院（包括台北市長蔣萬安）。筆者自民國八十二年二月至九十四年五月底擔任第三、四屆監察委員十二年，期望大家對監察院有更進一步了解，茲舉以下監察院調查案例作為簡要說明：

美伊MOU各說各話 伊朗廢核談何容易

川普說，伊朗通知美國，荷莫茲海峽不收費；話從川普口中說出，真實難辨；就像美伊簽訂ＭＯＵ，兩國不同版本，各說各話。美伊談判，伊朗同意讓國際原子能總署訪視核設施做稽查，照國際原能署要求，對伊朗這樣高風險設施，需每天或連續實時監控。

美緊釘台灣半導體 莫忽視中國虎崛起

半導體產業從來不是單純的商業競爭，而是國家戰略、科技實力與產業政策的綜合展現。過去數十年，台灣憑藉完整供應鏈、生產效率及技術領先優勢，在全球半導體產業中一枝獨秀。對美國而言，如此高度集中的供應鏈，在地緣政治風險升高下已成為國家安全議題，因此近年積極推動半導體製造回流美國，希望降低對台灣的依賴。

防洪成功≠完全不淹水 現代城市防災「與洪水共存」

今年梅雨及短延時強降雨事件頻繁，昨天部分地區更受米克拉颱風外圍環流及西南風豪雨影響出現積淹水災情，各地積淹水議題持續受到關注。民眾與新聞媒體往往聚焦於是否淹水、水淹多高、淹水還是積水；然而，在極端氣候、極端降雨以及台灣獨特的強降雨特性下，極端事件逐漸成為必然及常態，因此更需摒棄傳統防災思維中「防洪成功等於完全不淹水」的既定印象。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。