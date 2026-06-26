美伊MOU各說各話 伊朗廢核談何容易

川普說，伊朗通知美國，荷莫茲海峽不收費；話從川普口中說出，真實難辨；就像美伊簽訂ＭＯＵ，兩國不同版本，各說各話。美伊談判，伊朗同意讓國際原子能總署訪視核設施做稽查，照國際原能署要求，對伊朗這樣高風險設施，需每天或連續實時監控。

配合原能署盤查，伊朗會指定有少量濃縮鈾的地區公開配合，但是絕大部分的濃縮鈾藏在其他地方。伊朗土地廣袤，地形一半是高山峻嶺，四分之一是沙漠，濃縮鈾分散在各地的岩縫峭壁、沙漠深洞中，伊朗人挖掘深山地穴繼續保留濃縮鈾，只有伊朗核心中的核心，才知道濃縮鈾在哪裡。

伊朗看到世敵以色列有核彈，又未參加核武不擴散條約，原能署不能進去檢查；再看了利比亞強人格達費放棄核武，很快被殺，伊朗相信是美國在背後下毒手；再加上北韓金正恩因有核武而耀武揚威，更加羨慕。所以濃縮鈾是伊朗的保命符，寧可忍受國內的高通膨、高失業率、幣值重貶；擁抱濃縮鈾是伊朗生存的底牌。

二○一五年初以色列內唐雅胡總理，繞過白宮，到美國國會演說，警告美國，認為歐巴馬政府正在對伊朗進行核協議，會是糟糕的協議；歐巴馬還是在同年七月聯合中俄英法德簽署核協議，規定伊朗的濃縮鈾只能做到百分之三點六七的豐度供發電使用；內唐雅胡的演講對川普影響極大，在川普上一任就廢止核協議，要專門對抗伊朗，但也幫伊朗解開潘朵拉盒子，現在濃縮鈾的豐度已經到百分之六十的武器級。

瑞典國際和平研究所評估以色列有九十枚核彈，美國為什麼不制裁以色列？從尼克森開始，美以就有祕密協議，只要以色列保持戰略模糊，美國就不施壓，且會在聯合國和原能署幫以色列擋下所有強制檢查的決議案。

以色列長期對美國的政策影響很大。美以公共事務委員會，是美國最有權勢的利益遊說團體，也是總統及國會議員重要的金主；再加上美國有六百多萬的猶太裔人口，在學術、金融、媒體、商業有很大影響力；況且基督教數千萬福音派信徒，是以色列的狂熱支持者。

以色列像是擁有美國內政入場券的特殊盟友，歷任的美國總統外交主導權碰到以色列都會轉彎。以色列議題在美國，本質上是內政問題，而不是單純的外交政策。當年柯林頓總統和內唐雅胡交手後，曾質疑到底誰才是超級強權？川普極端強勢，也該思考美國總統在中東地區究竟還有多少的外交主導權？

川普挑起美以伊戰爭，美國出錢出力而未勝利，讓世人看清美國的國力日衰，真是賠了夫人又折兵。而伊朗從戰爭中學習到，荷莫茲海峽抵得上百顆核彈，握在手中，讓自己更有底氣，可隨時掌握戰爭節拍。伊朗也得到靈感，還有曼德海峽，必要時可聯合鐵桿兄弟葉門的胡塞武裝一起來管控。

美以伊戰爭期間，卅六國的民調，百分之五十七對美國持負面看法，百分之七十六對川普沒有信心，讓全世界看清楚美國是沒有長牙的紙老虎。美伊簽完脆弱的ＭＯＵ，遺留未答完的考題，現在難處理，未來更令人頭大。