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監委除了彈劾糾舉 還有其他職能

聯合報／ 林秋山／前監委、文化大學退休教授（新北市）
1990年代海軍總部武獲室執行長尹清楓命案牽扯出拉法葉艦採購案弊案。圖為拉法葉艦。圖／聯合報系資料照片
1990年代海軍總部武獲室執行長尹清楓命案牽扯出拉法葉艦採購案弊案。圖為拉法葉艦。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統提名第七屆監察院院長、副院長及新任監察委員名單後，引起諸多討論，有人認為監察院已淪為執政黨打手，亦早已有人主張廢除監察院（包括台北市長蔣萬安）。筆者自民國八十二年二月至九十四年五月底擔任第三、四屆監察委員十二年，期望大家對監察院有更進一步了解，茲舉以下監察院調查案例作為簡要說明：

我國向法國購買拉法葉艦之弊案的調查。經當時監察院要求海軍總部必須於法定期限內向國際法庭提出訴訟的結果，迄二○二三年十二月底，已追回新台幣六百餘億元入國庫，其餘如利息等仍待索回，尚未完全結案。本案當年係由康寧祥、馬以工、古登美、趙榮耀及我五名委員組成專案小組進行調查。

再列舉本人在十二年內所做調查案，以每年一案為例，分別有：一、中韓斷交前後，駐韓大使館有無失職。二、中油公司碳氫氣體回收設備採購違法失職案。三、行政院所屬機關委託學者專案研究，管理績效不彰，嚴重浪費公帑案。四、眷村改建弊案。五、檢討中央各部會駐外人員派任輪調制度案。六、調查宜蘭縣火災糾彈縣府違法案。七、糾彈象神颱風襲擊基隆市，造成卅人死亡之違失案。八、糾正外交部國際合作發展基金會投資股市致生損失案。九、評議ＳＡＲＳ所引發行政與立法之爭等案。

協助解決台電核廢料運往北韓永久處理引發之國際糾紛：筆者亦曾承接監察院委員職權以外的工作，如於一九九七年承李登輝前總統邀至官邸參加朝鮮工作小組的會議，奉派負責化解當時南韓對我國台電公司把核廢料運往北韓做永久埋置所產生的嚴重爭議。南韓當年甚至表示不惜發動友好國家抵制我國的紛爭。

那兩三年間，我奔波於南北韓之間，連美、日都贊成我的解決方案，只可惜在簽署同意書之際，政權輪替，新政府因另有其他想法與目的，執意緩辦，致令國家利益遭受莫大損失。甚至本人兩度應邀往訪北韓，由台灣專家學者協助北韓農漁牧業的改良、乃至眼見勝券在握的雙邊關係建立，也直接破局，至今重建無門。知情者無不念念，令人扼腕，可見監察委員除了監察院的工作外還可有所發揮。

基此，監察院既負有糾舉政府行政責任、獨立行使彈劾不肖官員的精神。若因部分委員意識形態過重不被認同，可考慮縮小規模、由各黨提名不具政黨經歷等相關資格人選，試行一段時間並評估其成果，再討論是否廢監院。

監委 蔣萬安 賴清德 監察院 李登輝

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監委除了彈劾糾舉 還有其他職能

賴清德總統提名第七屆監察院院長、副院長及新任監察委員名單後，引起諸多討論，有人認為監察院已淪為執政黨打手，亦早已有人主張廢除監察院（包括台北市長蔣萬安）。筆者自民國八十二年二月至九十四年五月底擔任第三、四屆監察委員十二年，期望大家對監察院有更進一步了解，茲舉以下監察院調查案例作為簡要說明：

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