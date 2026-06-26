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監察權非不能 是不為也

聯合報／ 仉桂美／前監察委員（新北市）
監察院存廢問題近日持續延燒，在野黨日前稱「全凍結監院預算、封殺監委提名」，對於隸屬於監院的國家人權委員會未來該何處何從，國家人權委員會副主委紀惠容表示，期待未來修法將國家人權委員會與監院分離。記者陳柄亦／攝影 陳柄亦
監察院存廢問題近日持續延燒，在野黨日前稱「全凍結監院預算、封殺監委提名」，對於隸屬於監院的國家人權委員會未來該何處何從，國家人權委員會副主委紀惠容表示，期待未來修法將國家人權委員會與監院分離。記者陳柄亦／攝影 陳柄亦

國民主權、主權在民，是民主憲政金科玉律，但民主憲政施行迄今亂象叢生。諸如，未達評議門檻的五人大法官組成憲法法庭，繼續釋憲判決；立法院三讀通過法案，行政院長不副署、總統不公布；總統、政院及監院提憲法訴訟控告立院等荒謬場景。綠營執政後五權憲法體制一再面臨挑戰，民進黨在野時，廢監院之聲喊得震天價響；掌權後卻大肆分封、人選提好提滿，投機功利主義不在話下。

總統雖可提名大法官、監察委員、考試委員，畢竟要經立院同意，分權制衡原理為主權在民的最後保障與底線。但總統兼黨主席的權力結構，大權一把抓，憲政分權制衡屢遭破壞；執政黨意圖透過憲法法庭判決以限縮立法權，甚至司法挑戰「立法形成權」，把政治問題司法化。當司法不再謙抑，做為憲法機關的五院一旦產生權限爭議，交由司法院「裁判」則無異火上加油。

五院任何一權失序均為憲政災難。因為監委不作為就要廢監院，如今大法官失序，是否也要廢司法院？於法論理當非也！區別憲政機關之「不能」與「不為」，實保障民主憲政的基本功，而非淹沒於政治口水中卻不察。若是「不為」，則非廢院問題，而係「所託非人」，或制衡監督機制失衡造成某權獨大所致。若廢除彈劾、糾舉官員和糾正施政錯誤的監督權，卻未先思考改由誰來行使，不正可使執政者恣意妄為？反對黨反而有失職守。

更何況彈劾只不過類似「起訴發動」，判決權仍在懲戒法院；而糾正案因有彈劾權為底氣，少有行政機關在被糾正後仍拒不改善者。即使行政機關打太極推拖拉，仍有監察法第廿五條之「質問」做為彈劾前置程序，實務上即發生過機關首長被質問後辭職的前例。彈劾之嚇阻效力，不可不察！與其未經辯證卻高唱廢監院，重點應是深究監察權對高官重大違失、敗壞官箴的「不為也」！

司法院翁岳生前院長曾言：「司法是維護社會正義的最後一道防線。」的確，但法治國的社會正義若基於「相信五權中的任何一權」，無異置民主憲政於危險中。畢竟，司法不過是道德最後的底線，法律無法管制不道德的行為。又例如憲法第八十條：「法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉。」大法官若漠視最高憲法機關的權限分際，何以制衡？如監院消極怠惰、監委圈案卻不為，何以制衡監察權？又如閣揆屢屢不副署法律，難道高喊「倒閣」即可解決問題？

治本之道在於司法院「釋字第五八五號」強調之民主原則，亦即係「不能違反權力分立與制衡原則，亦不得侵害其他憲法機關之權力核心範圍」，分權制衡一旦遭破壞，民主亦岌岌可危！五院制乃憲法明文規範，鬆動任何一權，分權制衡之衡平性即遭挑戰。

司法權在最高憲法機關爭議中，不論憲法法庭就立法院職權行使法的「一一三年憲判字第九號」判決，或關於憲訴法的「一一四年憲判字第一號」判決，判決均備受質疑，後者尤為五位大法官在不足門檻下作成的違法判決。凡此種種憲政弊病，辨識「廢院」或「廢人」，毋寧是守護民主憲政之責。

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監委除了彈劾糾舉 還有其他職能

賴清德總統提名第七屆監察院院長、副院長及新任監察委員名單後，引起諸多討論，有人認為監察院已淪為執政黨打手，亦早已有人主張廢除監察院（包括台北市長蔣萬安）。筆者自民國八十二年二月至九十四年五月底擔任第三、四屆監察委員十二年，期望大家對監察院有更進一步了解，茲舉以下監察院調查案例作為簡要說明：

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