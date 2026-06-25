「以台制中」失效 立陶宛變臉的預言

立陶宛政局變動，牽動兩岸外交博弈。曾稱允許以台灣為名開設代表處為「戰略錯誤」的立國原總理魯吉尼涅辭職下台，同黨候任總理辛克維丘斯被認為在兩岸問題上更為務實。他在接受媒體訪問時曾表態，與中國大陸關係正常化已列入政府施政計畫，因此不應忽視。

事實上，「駐立陶宛台灣代表處」在立國今日政局已成「燙手山芋」。台灣曾承諾投資立陶宛晶片產業，但新政府痛批未見成果。曾被視為「挺台」的現任總統瑙塞達，近日也對立國外長布德里斯發出「最後通牒」，稱其只有修復與中國的關係才能保住職位。陸方對此有所回應，指中方同立方溝通大門始終敞開，希望立方將改善關係的意願轉化為實際行動，回到恪守一個中國原則的正確軌道。

不難預見，「駐立陶宛台灣代表處」命運飄搖。北京則老神在在，端視立國如何處理，從「台灣」改稱「台北」並非不可能。如此變化，可說是國際秩序與地緣政治巨變下的產物。與北京有邦交的立陶宛，二○一九年起化身為中東歐「反中」急先鋒，將中國列為國安威脅；二○二一年退出中國主導的「十七加一合作機制」，同年扮演起「挺台」大將角色，主動捐贈ＡＺ疫苗、同意開設「台灣代表處」，讓當時的蔡政府高喊「外交突破」，卻令立國與北京關係降至冰點。

當時國際的大氣候很明確，川普1.0全面性圍堵中國，繼任的拜登亦延續抗中路線。北約隨之轉型為美歐反中的軍事堡壘，立陶宛、捷克等中東歐國家搭上美國的反中列車，轉身擁抱八、九千公里之遙的台灣，形成「以台制中」格局，讓民進黨政府大吃外交紅利。

不過，「天上掉下來的禮物」，來得快去得也快。「挺台」除了換取美國的歡心之外，卻要付出與中國大陸經貿關係驟降，以及國內政治生態走向分裂對立的苦果。不只是立陶宛積極尋求與北京修復關係，捷克「挺台」路線也出現分歧雜音。今年六月捷克參議院議長韋德齊率團訪台，現任總理巴比斯即拒絕提供行政專機。

在國際一中現實下，立陶宛與捷克的「挺台」力量，只剩兩國的國會陣營。但民選政客往往流於民粹，意識形態高於一切，「自由民主」喊得再大聲，只凸顯價值觀外交的空虛無力。而手握執政權的行政部門，則站到了對立面，不希望台灣成為其與北京關係的一大路障。

在政治人物的鼓譟下，立陶宛蘭姆酒一度奇貨可居。不過美酒背後隱藏的，卻是「以台制中」的政治盤算。如今華府對中國大陸從圍堵對抗走向對話競合，歐洲元首亦陸續訪中，國際大氣候變化讓「以台制中」黯然失效，敵不過「一中」圍欄。立陶宛對台灣若即若離，民進黨政府「抗中」這條路還能走多遠，立陶宛的「變臉」即是預言。