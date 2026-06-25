無障礙計程車牌 別餵養靠行怪獸

立法院去年三讀通過公路法第卅九條之一修正案，通用無障礙計程車牌照不再受總量管制；交通部本月廿六日將舉行配套法規座談會，研擬發牌子法。

這是台灣推動交通平權數十年來最重要的一步。但一個再好的政策，成敗往往不在「開放了多少牌照」，而在「這些牌照最後落到誰手上」。

筆者要懇切提醒主管機關，這次發牌請務必以「直接核發給司機個人」為主軸，切勿讓牌照再走回「由車行申領、轉發給想買車的個人」的舊路。

因為台灣計程車產業最深的傷口—靠行剝削，正是源於牌照長年被車行把持。新生的無障礙運輸若從第一天就複製這套模式，等於把一個充滿善意的政策，親手餵養成另一個炒作牌照、剝削司機的怪獸！

這不是危言聳聽！

依公路法，地方政府本就應定期檢討牌照數量，卻多年未落實，空車牌長期被車行囤積，原本零元發放的牌照於是被炒作成有價商品；高雄一張喊到廿萬，台中更高達卅五萬。

值得玩味的是，點破這個亂象的，正是這次座談會的主持人、公共運輸及監理司胡迪琦司長；他公開指出，空車牌都握在車行手中，汰舊換新展延規則更讓空車期長達十一至十三年，才造成牌照天價，主管機關自己早已診斷出病灶。

對司機而言，靠行就是按月被抽血。高雄的靠行費已從每月一千漲到兩千；新北的靠行契約綁約三年，到期不主動終止就自動續約，車輛還登記在車行名下。

有新進駕駛無牌可用只能靠行，不肖車行卻謊稱「沒牌了」，把權利金從三萬喊到十萬，逼人只能去開違法白牌車。更諷刺的是，「汽車運輸業管理規則」早已明文禁止車行轉賣牌照、巧立名目收費，剝削卻從未消失。

這說明，只要牌照的入口仍掌握在車行手裡，再多的禁令都只是事後補破網。

根治之道，是讓司機不必經過車行就能拿到牌照。個人牌照最大的優勢，正是依法「以原申請人為限、不得轉讓」—牌照與人綁定、與服務綁定，無法當成資產買賣，故能從源頭杜絕炒作。

或許有人會問，個人司機分散，誰來調度、保證服務品質呢？這層顧慮雖合理，但解方不該是把牌退回車行，而應要求取得個人牌者「強制加入經認證的派遣車隊或運輸合作社」，接受調度與品管。司機保有牌照與車輛所有權、免於剝削，調度與品質則由車隊負責。所有權與管理權分離，正是兩全其美。

這並非空想，日本的個人計程車採「一人一車制」，司機是擁有車輛的個人事業主、營收百分百歸己，資格把關極嚴，品質再由「個人計程車協同組合」集體管理，向來以優質服務著稱。台灣現行的計程車派遣業，完全可以承接日本這套納管功能，無須另起爐灶。

無障礙計程車承載的，是行動不便者「能不能出門」的尊嚴；推動它的，往往是甘願自費購置昂貴車輛的熱血司機。牌照該發給誰？答案是：應該發給願意親自開著車、把長輩安全送到醫院的司機本人，而不是發給囤積牌照、坐收權利金的車行。

懇請交通部要把握這次修法良機，別讓善意的政策一上路，就掉進靠行剝削的舊絞肉機。