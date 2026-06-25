逃兵修法 須有完整配套

閃兵爭議多，為讓體檢制度更趨公平合理，國防部與內政部去年底預告新一波「體位區分標準」修正草案，大幅縮減「免役」適用範圍。考量新制趨嚴，許多役男趕在新制上路前趕快完成複檢確保免役資格，最近掀起一波複檢熱潮。修法原預告本月上路，惟因社會仍缺乏共識，至今未確定何時上路，卻可預見未來部隊管理面臨的挑戰勢必增加。

與此同時，鑑於近年來知名藝人、役男逃兵情形太過嚴重，國防部、內政部也聯手預告修法，將修正妨害兵役治罪條例與替代役實施條例。雖然不論逃避兵役或替代役，均可處五年以下徒刑；然據歷年統計，法官多處以六月以下徒刑，並依刑法第四十一條規定予易科罰金、易服社會勞動或緩刑，使部分役男心存僥倖，嚴重危害兵役公平性。

修法的另一重點在於，依兵役法第三條規定，男性只要「屆滿三十六歲之年十二月三十一日」即可終身除役，造成眾多役男故意滯留海外，拖過卅六歲才回國直接除役。依照國防部及內政部預告之草案，上述人員將一律加重其刑三分之二，希望能有效壓制兵役犯罪、維護兵役正義，值得讚賞。

惟此次妨害兵役治罪條例等實體法的修正，雖模仿德國刑法法例，直接將最低法定刑下限拉高至一年以上徒刑，嚴格限縮法官之自由裁量權，卻並未改變現行逃兵犯罪、軍事犯罪皆由普通法院審判之刑事架構；就算立法院完全依國防部、內政部草案通過，依現行司法實務，仍有多種手段讓狡詐役男輕判。

實務上常見案例，由於妨害兵役治罪條例未處罰過失犯，法院以逃兵、逃避教召役男欠缺犯罪故意而判處無罪，或將役男從十八歲開始滯留國外、至卅六歲期滿除役的犯罪行為，視為「接續犯」而僅以一罪論處，而未依刑法第五十一條數罪併罰，皆可知若僅修正刑事實體法，卻並未一併修正刑事訴訟法；欲大幅改善現行普通法院審理軍事犯罪量刑過輕的問題，實難乎其哉！

自一○二年洪仲丘案以來，軍事審判凍結已超過十年。隨著兩岸情勢緊張，賴總統於去年三月國安會議上，公開宣示擬全面恢復軍事審判。國防部於去年七月底將軍事審判法修正草案報行政院審查，顧立雄部長復於今年三月指出，軍事審判法修正草案已在行政院最後審議階段，修法進度至今已超過一年卻仍毫無進展，修法牛步化。

按修改軍事刑法法制，應由國家安全出發，重新審視、規畫軍事刑事法制的保護範疇及適切的偵審機制，以確保建軍備戰與嚴肅軍紀兼籌並顧。化育之功不僅在事後嚴懲，更在事前陶冶與善誘。

《孫子兵法》評估戰爭的五個核心要素——道、天、地、將、法；「道」即是政治共識，是使民眾與統治者目標一致、願意同生共死的心理建設，這毋寧才是最正確的良知確信。