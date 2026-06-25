立陶宛給賴政府出難題

立陶宛新任總理辛克維丘斯表示，立陶宛當初頂住壓力允許台灣設立「台灣代表處」，是對台灣半導體晶片產業與大規模投資抱持極高期待，但迄今相關成果尚未完全實現。立陶宛總統瑙塞達日前也公開要求外長布德里斯，須在未來幾個月內落實立陶宛與台灣所達成的目標。任務看似簡單，其實是給民進黨政府出了難題，因為台灣雖然經濟實力堅強，卻在國際政治上無足輕重。

立陶宛於二○二一年同意台灣在該國設立「台灣代表處」。由於此名稱具有濃厚的台獨意味，立即引起中國大陸反制，不但將立中外交關係降為代辦層級，也在貿易方面實施制裁。為了彌補立陶宛的損失，民進黨政府五年來不斷提供財經資助，但此事件並未塵埃落定，反而因為立陶宛前總理的一番話，以及總統日前的表態而風雲再起。

二月立陶宛前總理魯吉尼涅坦承當年允許以「台灣」、而非「台北」名義在立國設立代表處，是「戰略性錯誤」，此言遭瑙塞達駁斥。但瑙塞達又於六月十九日公開要求外長布德里斯，須在未來幾個月內修復與北京的關係，並落實立陶宛與台灣所達成的目標。顯示瑙塞達不希望與中國大陸的關係繼續僵化，卻又不願放棄台灣，想要魚與熊掌兼得。

局面出現變化的原因，一方面是美國因素的消退，另一方面是立陶宛政府的反思。美國內部始終有股強大的親台勢力，主張將台灣駐美代表處名稱改為「台灣代表處」。但因此舉茲事體大，拜登政府也不敢貿然行事，於是選擇立陶宛做試金石，測探中國大陸的底線。二○二一年八月廿一日，美國國務卿布林肯推文表達美方支持立陶宛拓展與台灣關係的決定。美國同時加大對立陶宛的投資與貿易，包括簽訂六億美元出口信貸協議，明白顯示台灣設處案背後有美國身影。

但此一時彼一時。川普總統二度就職後，對大陸的態度趨向和緩，更急於促成川習會；又因格陵蘭事件與北約軍費議題，與歐洲傳統盟國關係出現裂痕。在大方向的轉變下，對川普政府而言，台立關係變得無足輕重。

另一方面，立陶宛也感到台灣設處後對立陶宛的資助與大陸的抵制兩者間，並未取得平衡。前總理魯吉尼涅曾言，其他歐洲國家都是在經協調後，選擇以「台北代表處」名義設立，因此能繼續維持與北京的大使級外交關係。立陶宛卻因代表處事件，成為歐盟會員國中，唯一被降為代辦級的國家；不但有損國家顏面，也與歐盟整體外交政策格格不入。台灣雖能在經貿層面給予立陶宛補償，但經貿合作的意義，遠不如在國際場域中政治合作的意義。因此新總理才會表示，將致力在歐盟框架下推動與中國大陸恢復或重建外交關係。

事實上，過去幾年台立曾在雷射科技、半導體人才培訓及農產品市場上進行交流合作。新總理指台灣在半導體晶片產業與大規模投資方面的成果尚未完全實現，很可能只是準備轉向中國大陸的藉口。因立陶宛目前重視的不是經貿，而是政治。民進黨政府執意設立台灣代表處，以為可以用經貿利益，抵銷立陶宛在國際政治上的缺陷，其實也是一項「戰略性錯誤」，即使加強與立陶宛的經貿合作，也恐難扭轉政治上的頹勢。