讀家觀點／台灣不能把自己交給華府的「善意」

美國知名智庫「外交關係協會」主席哈斯與亞洲研究員石可為日前在《外交事務》發表題為〈中國可能不戰而拿下台灣〉的文章，警告中國大陸可能「不開一槍」取得台灣。這句話乍聽聳動，實則點破了台海當前最危險的變化：北京未必急於立即發動全面軍事行動或戰爭，而是企圖先瓦解台灣對美國的信心、削弱美國對盟友承諾的可信度，最後讓台灣在孤立、疑懼與壓力之下，被迫接受中國大陸設定的政治條件。

這正是習近平近年對台戰略的核心。習確實要求共軍在二○二七年前具備攻台能力，但「具備能力」不等於「必然開戰」。從北京角度來看，戰爭代價極高；登陸台灣是現代軍事史上高難度的兩棲作戰之一，一旦失敗，將動搖中共政權威信；即使成功，也可能引發長期占領下的經濟制裁及反彈；更重要的是占領統治後的政治、社會治理成本。因此對北京而言，最理想的勝利不是打下台灣，而是讓台灣相信自己已無法取得有效外援、沒有其他選項，在沒有緩衝時間下只能向中國低頭。

問題在於，川普的對台態度正在給北京這個機會。拜登任內四次公開表示，美國會在中國攻台時出兵防衛台灣，這些表態至少發出清楚訊號：美國不願讓北京誤判華府意志。相較之下，川普對台灣的說法長期模糊，時而批評台灣，時而將對台灣軍售視為對中談判籌碼，甚至在被問及「是否防衛台灣」時拒絕明確回答。這種「只有我知道答案」式的個人化戰略模糊，表面上像是談判藝術，實際上卻可能被北京解讀為美國對台承諾正在鬆動。

台灣最需謹慎面對且不能忽視的是，川習會後的局勢並沒有讓台海更穩定，反而可能成為北京新一輪對台壓迫的起點。美中雙方同意兩國關係是全球最重要的雙邊關係，並承認台灣是最可能引爆兩國軍事衝突的導火線。表面上，這似乎有助於雙方管控危機；但若華府為了維持美中關係穩定，而逐步把台灣問題納入「雙邊交易價購」，危險就開始了。

台灣一旦被視為「美中關係中的一個問題」，而不是「民主世界安全架構中的關鍵核心問題」，就會被北京一步步推向被處理、被交換、被犧牲的位置。川普在川習會中表示對台政策沒有改變，但這「只是相較於他自己心目中的對台政策，沒有在這次會後改變」，不代表相較於過去美國總統宣示的對台政策沒有改變。從川習會後習的政治作為，看起來更像是被鼓勵而不是被制約。

北京在測試的正是這條路線。近來中國海警在台灣周邊海域，以所謂「執法」名義出現，並非單純巡邏，而是在製造新的管轄事實。海警船盤問商船、宣稱管轄；逼近台灣東部海域與外島（東沙島）水域，其戰略意義在於，把台灣周邊海域慢慢塑造成中國可以管理、執法、施壓的空間。

與此同時，共軍海軍艦艇在台灣周邊維持定期活動，空軍、海軍、海警與灰色地帶力量逐漸形成複合壓力，是對台灣主權空間的日常侵蝕。今天中國海警船離開，不代表台灣已能強制排除中國「執法」存在，它只代表北京還沒有選擇把對抗推到下一階段。真正的考驗是，哪天習近平下令海警船不准離開，台灣的海巡是否仍能把它趕走？如果不能，所謂「驅離」就只是中國願意撤退時才有效；如果能，則必然需要海、空軍支撐，並面對共軍介入的升級風險。

美國對這種灰色地帶壓迫，似乎愈來愈無法有效反制。幾年前，美軍驅逐艦近距離監控共軍遼寧號航艦，艦長翹腳觀察中國航母的照片，曾被視為美國海上霸權仍在的象徵。但近期遼寧號戰鬥群在南海與西太平洋長時間遠海訓練，主要由日本海上自衛隊艦機跟監。這是一種戰略訊號：美國仍然是印太最強大的軍事力量，但它是否願意在第一線承擔風險，已不如過去明確。

中東局勢更放大了這種疑慮。美國在伊朗戰事中的軍事成果有限，之後又急於透過協議結束危機，荷莫茲海峽與伊朗核問題的安排充滿爭議。對習近平而言，這些畫面不只是中東軍事新聞，而是判斷美國意志的重要材料。如果美國面對伊朗都顯得猶豫、疲憊、急於脫身，那麼當台海危機爆發，美國真的願意為台灣承受更大的軍事與經濟風險？

台灣真正面臨的危機是「美國對台承諾是否被交易化」。軍售不能成為川習談判的籌碼；台灣安全不能成為美中關係中的變數；美國的戰略模糊也不能模糊到讓盟友失去信心、讓敵人產生幻想。對台灣而言，最危險的是美國說「政策不變」，實際上卻延宕軍售、降低接觸、減少軍事存在，讓北京誤判美國已不願為台灣承擔代價。

台灣的回應也不能只是等待美國表態。第一，台灣必須更堅定提高國防投資，尤其是制空、制海、反潛、防空、無人系統、戰備儲備及本土軍工產能。第二，台灣要把國防產業升級為國家戰略產業，而不只是單純採購外國武器。第三，台灣必須與日本、菲律賓、澳洲及歐洲民主國家建立更密切的安全連結，避免安全命脈過度集中在美國總統個人的判斷上。

此外，台灣內部要清楚認識，中國的灰色地帶行動不是「沒有開戰」，而是一種低強度、長期化、法律化的主權侵蝕；其危險之處在於降低了中國未來開戰的政治成本、軍事成本與心理成本。當中國海警出現在台灣周邊卻被視為正常、共軍艦機穿越台海中線也被視為日常；北京若進一步升高為封鎖、檢查、隔離，甚至局部軍事行動，就不再是突然改變現狀，而是自然升級。

哈斯與石可為的警告之所以重要，是因為指出了：台灣可能不是在戰敗後失去自由，而是在盟友遲疑、社會分化、軍售延宕、灰色地帶常態化、心理防線的崩解之中，一步步被迫接受失敗。美國若要維持印太秩序，就不能讓北京相信台灣可以被交易；台灣若要守住自由，就不能把自己的命運完全交給華府的「善意」。