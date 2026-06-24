誰能掌台海之鑰 就掌握台灣未來

國民黨主席鄭麗文訪美迄今餘音嫋嫋，各方仍在爭論她訪美是否成功；立法院長韓國瑜繼踵訪美，規格被拿來相比，但真正重要的問題或已不在華盛頓。如果未來台海局勢的關鍵變數不再完全掌握在華盛頓手中，而是逐漸轉向北京，那麼評價的角度也許需要徹底改變。

美國固然是台灣最重要的安全夥伴之一，但重要不代表可以成為唯一裁判。台灣政治的價值，不應建立在外部勢力的認可之上，而應建立在是否能夠回應自身面臨的挑戰。因此，鄭韓訪美真正值得關注的，不是他們是否受到最高規格接待，而是能否成功向美國傳達另一種不同於主流論述的聲音。

鄭麗文沒有選擇向華盛頓證明自己比誰更強硬，也沒有試圖展現更鮮明的對抗姿態。相反地，她提出的是一種與當前主流安全論述不同的觀點：台灣的安全不能只依靠軍備競賽與戰略威懾，也必須透過溝通降低衝突風險，為和平創造條件。

韓國瑜同樣必須有別於執政黨的一面倒路線。美國未必接受這種觀點，但能夠讓這種聲音進入美國決策圈的討論範圍，本身就具有政治意義。

近年來，台海問題的討論逐漸被單一框架主導。在這套框架裡，安全主要來自提升軍事力量、強化同盟關係，以及對外部威脅的持續警戒。然而，鄭麗文與韓國瑜必須提出另一套敘事，亦即，和平不應只是戰爭的反面，而是需要主動經營的政治工程；兩岸溝通不是退讓，而是避免誤判的重要機制；降低敵意與管控風險，同樣是安全的一部分。這樣的觀點可能遭遇質疑，但提供了不同的思考方向。

對美國而言，這或許只是台灣內部眾多聲音之一；但對台灣來說，這代表兩岸政策不再只有單一路徑，而開始出現不同選項與可能性。

台灣處於兩強競合關係的夾縫中，未來領導人必須一方面能與大陸高層互動，另一方面能夠進入美國政治與學術圈進行交流；既理解北京的思維，也能夠向美方解釋自己的主張。這種能力在平時或許不容易被看見，但在局勢穩定時本來就不容易凸顯其價值。真正能夠檢驗其重要性的，往往是危機時刻。

當台海局勢平穩時，選民關心的是政黨競爭、政策辯論與意識形態差異；但如果未來局勢升高，社會最在意的問題可能會迅速改變，則人們首先關心的是誰有能力降低風險、避免衝突、維持和平。這正是未來領袖可提前占據的位置。

如果未來兩岸關係持續緊張，甚至走向高度對抗，台灣社會勢必開始尋找能穩定局勢的力量。屆時，誰能與北京保持有效溝通、誰能降低誤判風險、誰能創造談判空間，都會是重要的政治資產。在這樣的情境下，今天被視為爭議的北京管道，未來可能成為重要的安全資源；現在遭到質疑的和平主張，也可能成為社會尋求穩定的重要選項。

台灣需要的領導人，不是可能引戰者，而是安全的護衛者。如果台海局勢持續升溫，如果避戰與和平逐漸成為台灣社會最迫切的需求，那麼今日看似邊緣的角色，將可能成為不可或缺的人物。當關鍵時刻來臨時，誰站在那把能夠開啟局勢轉折之門的鑰匙旁，誰才是那個掌握未來的人。