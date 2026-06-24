4問梁副主委 您是真道歉嗎

誰是梁文傑？原本人們不一定知道他是誰，但在他說出「台灣人幾乎不吃鳳梨釋迦」之後，知名度瞬間爆表。只是不免悲慘，爆表是負評的聲量，高到連民進黨都不得不站出來「洗門風」，逼著這位苦瓜臉的副主委難得擠出笑容，雖然是一臉苦笑。

梁文傑被民進黨硬押著出來致歉，應非他個人意願，實在是惹怒了民眾。然而，他公開道歉了、也陪笑臉了，但民進黨失分甚或失血就此停住了嗎？看來沒有！社群平台對梁文傑的冷嘲熱諷反而愈發瘋傳，因為他的道歉禁不起真假的四個疑問。

道歉在民眾心理的感受有真假之分，「沒有是非曲直，不問法律和賠償責任的道歉，不是真道歉」。「真道歉」具有四大要件：一是解釋自己做錯了什麼、二是表示羞愧與內疚、三是承諾不再犯、四是承諾給受害者相應的補償。以上四大要件，正是四問梁文傑究竟道什麼歉？

一問，解釋自己做錯了什麼？梁稱自己說「台灣人幾乎不吃鳳梨釋迦」的意思，其實是「吃得很少」。同黨立委陳瑩當面「洗臉」說這樣解釋聽了「也沒有比較舒服」；他說錯的，還有對鳳梨釋迦大小的無知，以及對台灣人胃納量的消遣，道歉卻故意不提，怎能符合公眾期待？

二問，表達羞愧與內疚。梁被陳瑩當面洗臉後的一臉苦笑，算是羞愧及內疚的表現嗎？態度謙卑與否是重要參數，「吃的人很少」跟「幾乎不吃」的差距有多少？解釋錯誤當然不能硬拗，否則等於低估民眾智商。

三問，承諾不再犯。梁身為陸委會副主委，從頭到尾對今後不再輕浮發言，沒有任何承諾。失去政治正確的立場，也許不符他的為官之道。兩岸凡事一有糾紛，立即無限上綱到「統戰」，這種好用的官僚護身符豈能輕易拋棄？

四問，補償承諾為何？梁文傑這次掏出新台幣十五萬元左右，買了鳳梨釋迦雪糕與禮盒，這似乎算是補償農民。問題是，相較農民受害的程度，這種賠償金額實不成比例。台灣農民善良、在野政黨更是溫良，不知鼓動農民申請國賠。梁既然上一次酒店可花更多錢，何不就多「補償」農民幾次？

梁文傑這次在鳳梨釋迦堆裡摔得不輕，雖無損官位，但若不改思維，更大的發言失誤勢必在後面等著他。陸委會的大小官員恐怕也得捫心自問，陸委會存在之目的究竟是什麼？