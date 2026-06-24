主流民意維持現狀 對話互信才是台海解方

美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言接受聯合報專訪表示，約七成台灣民意支持維持現狀，這可以作為台灣與北京對話的基礎；他並強調，美國對台政策沒有改變，持續支持台灣提升自我防衛能力，同時看好台美無人機產業合作前景。相關談話引發各界關注，也再次凸顯當前兩岸關係與台美互動所面臨的重要課題。

首先，谷立言所提「超過七成民意支持維持現狀」，其實反映的是台灣社會長期以來的主流共識。多數民眾既不希望兩岸走向衝突，也不願看到現狀被片面改變；這種民意基礎既不是追求統一，也不是急於獨立，而是在和平、安全與民主生活方式之間尋求平衡。因此，若北京真心希望改善兩岸關係，就應正視台灣主流民意，而非一再透過軍事壓力、經濟脅迫或外交打壓來影響台灣人民的選擇。

其次，谷立言認為「維持現狀」可作為兩岸對話基礎，值得雙方深思。近年來兩岸官方溝通管道幾近停擺，誤判風險明顯升高。從俄烏戰爭到近期中東衝突可以發現，一旦缺乏溝通與危機管理機制，小摩擦都可能演變成難以控制的危機。台海位於全球最重要的經貿航道之一，任何衝突都將對區域安全及全球供應鏈造成重大衝擊。維持現狀不應只是口號，更應成為恢復交流與建立互信的起點。

再者，台美關係持續深化，已成為區域安全的重要因素。無論是軍售、科技合作、半導體供應鏈或無人機產業合作，都顯示雙方互動日益密切。美國支持台灣提升自我防衛能力，對台灣安全具有一定助益。然而，軍事合作只能提升嚇阻能力，無法取代政治對話。歷史經驗一再證明，武器可以防止戰爭，但不能創造和平；真正穩定的安全環境，仍須建立在互信與溝通基礎之上。

尤其近年政府積極推動無人機產業發展，建立自主安全的供應鏈體系，降低對中國供應鏈的依賴，方向並無不當。無人機已廣泛運用於國防、災防、治安、農業及環境監測領域，也是未來重要產業之一。然而，發展產業與維護和平並不衝突。支持國防自主，不代表放棄兩岸交流；強化自我防衛，也不應排斥對話機制。安全與和平本來就應該同步推進，而非二選一。

值得注意的是，谷立言也提到，北京試圖在台灣社會製造分裂，未必能達到預期效果。事實上，台灣內部對兩岸政策雖有不同看法，但多數民眾都希望和平穩定。朝野政黨固然可以競爭，但不應將兩岸議題無限上綱為敵我對立。愈是在國際局勢動盪的時刻，愈需要凝聚內部共識，避免讓分歧成為外部勢力操作的空間。

維護台灣安全，需要堅實的國防力量；追求兩岸和平，則需要持續對話與互信。軍購、無人機合作與安全合作固然重要，但更重要的是避免誤判與衝突升高。

谷立言所提出的「維持現狀」概念，或許正提供一個值得各方思考的方向：在堅守民主自由與安全利益的同時，以和平為目標，以對話代替對抗，以交流降低風險。唯有如此，台海才能真正走向長治久安，人民也才能在和平穩定的環境中安居樂業。