美伊脆弱平衡 難通往和平

美伊談判正處於矛盾節點，雙方被現實逼上談判桌，卻又被核心利益與信任赤字束縛。這不是簡單的成敗博弈，必須同時審視「不得不談」的形勢與「隨時崩盤」的障礙。

對美國而言，時間是最大敵人。川普面臨期中選舉壓力，荷莫茲海峽封鎖推高油價與通膨，美軍飛彈庫存與戰略石油儲備瀕臨枯竭。從三月廿三日到六月九日，川普至少卅八次宣稱協議「即將達成」—「宣布勝利」的政治需求遠比協議實質內容更迫切，但急於求成往往換來模糊而非堅實的協議。

對伊朗而言，生存危機更為殘酷。最高領袖遭暗殺、談判官員陣亡、港口被封鎖，經濟損失估達三千億至一兆美元，糧食嚴重短缺。放棄部分核計畫換取制裁豁免與資產解凍，已成為政權延續的唯一選項。務實派與強硬派的分歧，不在於是否保住政權，而在於用什麼方式保住。

國際能源市場則構成第三重推力。海峽動盪干擾全球石油供應鏈，各國期待通行盡快恢復正常。三重壓力交織，構成談判「不得不成」的客觀基礎。

當前美伊有四條隨時引爆的斷層線。第一，核心利益的「時間差」博弈。伊朗希望盡快取得石油豁免，同時拖延—只在國內稀釋濃縮鈾，拒絕運出國境；美國則堅持全面經濟解凍必須建立在「徹底且可驗證的去核化」基礎上，若兩三周內沒有實質讓步，談判可能單方面終止。

第二，「代理人戰場」的連鎖效應。伊朗主張停火涵蓋黎巴嫩，企圖逼迫以色列從黎南撤軍。但以色列非簽署國，總理內唐亞胡明確表示安全威脅未除前不會停止軍事行動。以軍持續打擊真主黨，已導致伊朗代表團一度憤而離席。這個「協議外變數」實質擁有對談判的否決權。

第三，海峽控制權的文字遊戲。協議要求恢復通行運量，伊朗卻推出新規定，要求商船必須通報並走指定航線。「名義開放、實質掌控」隨時可能觸發美軍軍事反彈。

第四，決策層的高度不信任。范斯在日內瓦展現務實姿態的同時，川普卻在後方拋出「炸平海峽」甚至「綁架談判團隊」的極限施壓言論。這種訊息分裂極易被伊朗強硬派解讀為缺乏誠意，進而掀翻談判桌。

美伊談判不是一次定輸贏的賭局，而是持續拉扯的拔河。美方釋出善意，伊朗強硬派立即反撲；以色列在黎巴嫩行動，伊朗就關閉海峽反制。雙方都在部分讓步、保留反制權，沒人想鬆手，也沒人敢用力過猛扯斷繩子。

綜合研判，成敗取決於能否撐過六十天。短期（六十天窗口內），備忘錄大概能維持，雙方戰爭厭倦感與經濟壓力過於沉重，沒人具備重啟全面戰爭的本錢。即使「關閉海峽」插曲反覆出現，更可能是談判籌碼而非破局訊號。

中期（六十天至最終協議），困難將急遽升高。核問題、彈道飛彈、代理人網絡等硬骨頭終究要面對。伊朗領導層權威真空未填補，屆時談判代表可能拿不出代表「整個政權意志」的最終授權；加上黎巴嫩變數持續干擾，協議穩定性將反覆受考驗。

總之，這是一場形勢逼出來的談判，但現實撐不起真正的和平。最可能的結局不是徹底成功或失敗，而是持續的「半穩定僵局」，停火反覆延長、摩擦性中斷，但雙方都缺乏重啟全面戰爭的政治意志。在未來數周內，兩國恐反覆出現「懸崖邊緣」的驚險時刻—沒有終點，只有不斷延續的脆弱平衡。