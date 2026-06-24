讀家觀點／台日應用研發互補 打造產業聯盟

日前瑞士洛桑管理學院（ＩＭＤ）公布世界競爭力排名，台灣總體排名高居全球第四，在人口兩千萬以上的經濟體中更名列第一；日本則分別為總體第卅位、兩千萬以上第十三。深入剖析後，會發現台日之間呈現出的「結構性互補」圖像。台日產業間的合作不是單向的技術轉移或產能依賴，而是一種雙方互補，共同創造價值的夥伴關係。

從科技戰略與財務選擇權的視角來看，高科技研發不是可以立刻變現的商品，而是蓄積未來的能量，創造未來有價的選擇權（Option）。在這場全球科技競逐中，日本是頂尖的「Option創造者」，而台灣則是全球傑出的「Option實踐者」。

日本在今年ＩＭＤ報告中的最大亮點，在於其「科學基礎建設」高居全球第七位。這項數據背後，正是日本引以為傲的「職人精神」，它在基礎化學、材料科學與底層物理的突破，都是職人精神所熬出來的。從半導體特用化學品、精密光學元件到新一代ＡＩ所需的關鍵材料等，日本都有長期紮實的基礎研究，提供許多未來的「技術選擇權」，成為全球科技源頭活水的守護者。

然而，日本在「管理實務」排名全球第五十二位、「企業效能」排名第四十九位。在充滿不確定性、由ＡＩ驅動的時代，日本企業傳統上決策冗長、組織缺乏敏捷度，往往導致許多科研成果因商品化速度太慢，面臨放到過期而喪失市場的遺憾。

相對地，台灣展現出截然不同的特徵：「企業效能」高居全球第四、「管理實務」高居全球第五、「國內經濟」亦名列第二。這些傲人的結果來自台灣融合了「海洋文化的敏捷」與「黑手精神的彈性」。台灣資源有限，較不擅長從零熬出底層基礎科學，但能用高效、安全、與尊重智財權的方式，將技術構想快速轉化為優質商品，成為台灣在國際產業競爭上的特殊能力。

當日本的「職人深耕」遇上台灣的「靈活實踐」，兩國文化與產業齒輪如能有效扣合，將產生巨大的倍增效應。台灣可成為日本技術的「卓越放大器」，透過台灣的敏捷製造與系統整合能力，能讓日本的科研能量在較短時間內落地，快速切入全球與東南亞的龐大市場，讓其職人精神轉化為實質的經濟營收。

台灣如果透過與日本深度合作，等於用最溫和、最尊重的管道，分享了日本國家級的科學底蘊。例如隨著晶片製程逼近物理極限、散熱技術面臨瓶頸，台灣若缺乏源頭的材料創新，執行力再強也將面臨「無米之炊」的風險。台積電在筑波設立研發中心、在熊本設廠，也是在「借用」日本科學基建第七名的能量，為台灣未來的產業續航力買保險。

而雙方共同面對的，是少子化、高齡化與勞動力短缺。日本在「勞動市場」排名全球第五十二位，台灣則位於廿五名，雙方皆將「培育、留住和吸引國際人才」列為核心挑戰。兩國若能在自動化生產、ＡＩ工廠管理、跨國人才共同培育上深度合作，將能有效緩解彼此的勞動力瓶頸，打造高度安全與韌性的科技供應鏈。

總結而言，日本需要台灣的「速度與效率」來釋放科研能量的價值；台灣需要日本的「深度與廣度」來確保技術的長期護城河。雙方的深入合作可以形成極具特色的產業聯盟，更可創造雙方在全球市場的長期價值。