無人機國家隊 別又成政治分贓

行政院拍板推動二一○○億元「無人自主載具採購特別條例」，規畫採購廿一萬架中小型無人機及無人艇，引發朝野高度關注。從國防安全角度來看，無人機已不再是未來科技，而是當前戰場上的核心戰力；惟龐大的預算規模與產業利益，也難免讓外界擔憂，是否將重演過去「國家隊」計畫衍生的利益分配弊端。

客觀而言，發展無人機產業確實有其必要性與戰略價值。近年俄烏戰爭已徹底改變全球軍事思維，價格數百萬甚至上億元的坦克與軍艦，可能遭到成本僅數萬元至數十萬元的無人機攻擊，而失去戰力。烏克蘭大量運用無人機執行偵察、監視、目標定位、精準打擊，不僅降低人員傷亡，也大幅提高作戰效率；而以色列、土耳其、美國等國，更早已將無人機列為國防科技發展重點。對四面環海、面臨複雜安全挑戰的台灣而言，建立自主無人機產業鏈，不只是產業政策，更是國家安全工程。

無人機的價值不僅限於軍事用途。近年農業噴灑、橋梁巡檢、海岸巡防、森林防火、災害救援、交通監控等領域，都已廣泛應用無人機技術。以台灣常見的颱風與地震災害為例，當道路中斷、人員難以進入災區時，無人機往往能在第一時間完成空拍勘災與物資投送。換句話說，發展無人機產業既能提升國防機動性，也能帶動民生科技、提升高科技產業實力。

然值得發展並非可以毫無監督，二一○○億元不是小數目；若政策規畫不夠透明、採購程序缺乏公開機制，或特定廠商長期壟斷標案，勢必使原本應守護國家的戰略投資，淪為外界質疑的政治分贓工具。故面對無人機產業，朝野應停止「你提我反對、我提你抹黑」的惡性循環；畢竟敵人不會因為台灣朝野吵架而停止威脅，國家安全更不應成為選舉攻防的籌碼。朝野最該做的，是建立跨黨派機制共同監督。

第一，可成立朝野共同參與的「無人機國家發展監督委員會」，由執政黨、在野黨、軍方、產業界及學術界共同組成，定期公布執行進度與採購成果。第二，所有採購案應建立公開透明平台，除涉及機密部分外，盡可能揭露招標與履約資訊，接受社會檢驗。第三，推動國產化認證制度，避免形成少數企業獨占市場，讓更多中小企業有機會參與供應鏈。第四，建立定期績效審查機制，若執行效益不如預期，可依實際情況調整預算配置，避免浪費公帑。

更重要的是，朝野應共同制定十年至廿年的「無人載具國家戰略藍圖」，讓政策不因政黨輪替而反覆搖擺。畢竟今天的無人機產業，正如卅年前的半導體產業一樣，若能及早布局，未來也可能成為台灣新的核心產業。若只剩政治口水與選舉算計，再好的政策也可能走樣變質。

國防不是藍綠誰的國防，而是全民的國防；產業也不是哪個政黨的產業，而是國家的產業。無人機究竟是飛向國家競爭力的新高峰，還是墜入政治利益的泥淖？若這項千億計畫，最終只是為了年底選情的彼此較勁，錯過了發展台灣無人載具的機會，那才是最大的損失。