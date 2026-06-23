陸委會 兩岸交流攔路虎？

日前賴政府要查辦參與海峽論壇的五個農業團體及台東縣長饒慶鈴，雖然昨日陸委會副主委梁文傑改口，稱政府並不是「查」而是「了解」，但明眼人仍看得出來，賴政府將兩岸正常農業交流政治化，傷害農民生計。而這場爭議的核心，在於兩岸人民關係條例第卅三條之一規範的「合作行為」究竟應如何認定？

首先，陸委會是否有先經內部法律研析？陸委會設有法政處，其核心功能為「法律把關、法制研析、行政處分及政策合法性審查」。若照官員之前說的「查辦」，法政處就須回答：是否涉及第卅三條之一？是否屬「合作行為」？是否有裁罰依據？證據是否足夠？從陸委會在記者會上「先定性、後調查」的言論，顯見事前並未作法律研析。

其次，陸委會是否有對兩岸農產品市場作分析、研擬因應對策？陸委會設有經濟處，其核心功能為「研究兩岸農漁產品出口政策與風險評估」。從本次風波來看，經濟處應提供的資料包括：鳳梨釋迦出口占多少比率？對陸出口依賴度有多高？替代市場在哪裡？農民損失如何補救？陸委會在記者會上宣稱「台灣人不吃鳳梨釋迦」、「仰中共鼻息」等，全然都是政治風險的警告，顯見陸委會並沒有研議出具體的替代市場方案，無法解決農民的困境。

再者，陸委會如何解釋兩岸人民關係條例第卅三條之一規定之適用？該條例規定，台灣地區人民、法人、團體或其他機構，非經許可不得與中國大陸黨務、軍事、行政，或具有政治性質的機關團體從事合作行為。從本次事件來看，陸委會需要回答：何謂「合作」？合作對象是否屬於大陸黨政軍或具政治性質機構？簽署內容是否具有政治性質？是否存在持續性的合作關係或政治承諾？賴政府若要認定人民違法，必須提出具體事證，證明其行為符合構成要件，而非僅憑推測或政治立場進行判斷。

第四，陸委會如何界定何為「統戰」？陸委會不能因為台灣某些出口市場位於大陸，就先入為主地將所有交流視為「統戰」。尤其，政府在法律調查尚未完成前，即以帶有定性意味的政治語言定調，實為先有政治判斷、後有法律調查。若政府認為中國大陸市場存在「統戰」的政治風險，即應告訴農民政府能提供哪些協助、新的市場在哪裡？

第五，陸委會對待農民是否有同理心？農產品出口至大陸，對農民而言首先想到的是收入、農業貸款、家庭生計。陸委會官員在記者會上說「農民被對岸綁架，連帶綁架政府」等十足缺乏同理心的語言，如同在農民背上灑鹽。農民為了三餐，低頭面對黃土、背對炙熱的太陽，吶喊著：這是我們需要的政府嗎？

這場鳳梨釋迦風波令人擔憂的是，陸委會已失去原來設立的功能與定位，已成為「政戰單位」與「準司法機構」，兩岸交流凡事都可能被貼上「統戰」或「觸法」標籤，成為攔阻兩岸交流的攔路虎。