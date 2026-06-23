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最美運動文化是啦啦隊？

聯合報／ 陶以哲／高中教師（台北市）

世界盃足球賽在北美開踢，全球數十億人共同見證這場四年一度的運動盛事。從南美洲的街頭足球、歐洲百年俱樂部文化，再到亞洲日韓積極投入足球發展；世界盃不只是競技舞台，更是一個國家運動實力與文化底蘊的展現。

反觀台灣，近年運動產業看似熱鬧，然許多話題卻集中在場邊的啦啦隊、網紅效應、娛樂新聞。啦啦隊女孩有其魅力，她們的專業表現確實為賽事增添不少活力，也帶動了票房與關注；但媒體版面與社群討論，許多卻聚焦於場邊花絮，而非場上選手的技術、戰術乃至奮鬥歷程，則我們不得不思考，台灣的運動發展究竟是在提升競技實力？還是在經營娛樂流量？

世界運動強國的成功，無一是建立在啦啦隊的熱鬧之上，而是來自長期扎根的運動教育、完善的基層培訓系統、全民參與的運動文化。日本足球歷經數十年耕耘，終於成為世界盃常客；韓國職業運動與校園體系相互支撐；澳洲則從社區俱樂部，一路銜接至國家代表隊。這些國家的球迷進場，是為了支持球隊、欣賞競技，還是只為追看場邊表演？

台灣並不缺乏優秀運動員，缺的是長遠而穩定的運動發展藍圖。眼見他國均努力培養運動明星，我們是否也該思考，如何讓更多孩子願意投入運動事業、讓基層教練與學校獲得足夠資源、建立讓運動員安心發展的環境？世界盃帶來的不只是熱血與感動，更是一面文化鏡子。它讓我們照見，讓國家運動實力站上世界舞台的，不是場邊的鎂光燈，而是選手在場上日復一日的努力與堅持。

若台灣的運動賽事只滿足於啦啦隊熱潮，卻忽略競技實力與運動文化的養成，那麼世界盃的精彩就永遠只是別人的故事。回到運動的本質，扎根基層、厚植人才，台灣才有機會在世界舞台上，寫下屬於自己的篇章。

運動 啦啦隊 世界盃

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