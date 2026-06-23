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看見毒品 卻看不見老師的痛

聯合報／ 林澤／教育工作者（台南市）

韓劇「鐵拳教育」觸及校園毒品、霸凌、失控學生與恐龍家長等問題，引起廣大迴響。行政院因應校園防毒，宣布導入「第五級保全人力」擔任校安人員。台灣校園毒品問題亟需正視，但讓第一線老師心頭發冷的還不是毒品，而是教師管教權被掏空。處理學生問題動輒得咎，一旦進入「校事會議」，還沒被證明有錯，就已先被程序懲罰了一輪。

教育部看見了毒品，卻沒有看見老師的真實痛點。面對校園防毒，政府反應很快；但面對教師最深層的恐懼，教育部卻總是拿冰冷的數字回應：案件數下降了、調查比例降低了、新制已有分流…這些話聽起來理性，卻離第一線很遙遠。

明明只是正常管教，卻要寫說明、跑流程、面對調查；學生問題還沒解決，老師自己卻先被制度當成「風險來源」。校事會議原本的職責應是處理不適任教師，實務上卻常被操作成「投訴轉運站」；許多誤解與管教爭議，都被包裝成對教師的指控。制度若不能區分「適當管教」與「不當管教」、不能排除惡意與報復性投訴，消耗的不是不良教師，而是好老師的專業勇氣。於是，老師開始學會沉默；因為愈積極風險愈高，愈負責愈可能受傷。

「第五級保全」可以巡查校園、支援防毒、補上校安缺口，卻無法恢復教師的管教權威，無法替老師擋下胡亂投訴，也無法讓校事會議不再成為教師心中的恐懼。毒品是校園安全問題，教權受損更是校園秩序問題。「鐵拳教育」不是要台灣照抄暴力，也非把校園想像成毒品橫行的戰場；它提醒我們，一旦掏空教育權威，校園勢必失去秩序。

教育部若繼續迴避教權受損、胡亂投訴、校事會議等爭議，回應的就只是戲劇表層，而非老師們心中真正的痛。

毒品 校園 保全 鐵拳教育

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