讀家觀點／台灣窮得只剩下台積電？

日前台綜院大幅上修二○二六年經濟成長率至百分之九點三三，中央銀行更給出百分之九點四五的亮眼預測。這些數字固然振奮人心，但若仔細拆解成長結構，卻令人不禁憂心台灣是否正走向「窮得只剩下台積電」的窘境？

彭博經濟研究指出，台積電二○二五年所創造的附加價值已占台灣的ＧＤＰ約百分之十一，遠高於ＡＩ熱潮前的百分之五。若將半導體產業排除，台灣今年第一季的經濟成長率將從百分之十四點五五驟降至約百分之四，形成「一業獨大，其餘皆陪襯」的畸形產業結構。

台積電市值占台股比重更已飆升至逾百分之四十三，台股漲跌完全「看台積電臉色」。行政院前副院長施俊吉直言：「台灣已經不是一個有台積電的國家，而是變成一個有國家的台積電」。

這絕非危言聳聽。台積電一年繳稅二千三百三十四億，占全台營所稅超過百分之二十；其年度資本支出占台灣ＧＤＰ比例已從百分之四攀升至百分之五。當一家公司同時撐起經濟成長、股市榮景與財政收入，台灣的產業結構已不是「多元並進」，而是「一柱擎天」。

更令人憂心的是，亮眼的經濟數字並未雨露均霑。根據《二○二六年全球不平等報告》，台灣收入最高百分之十的人口掌握全體收入的百分之四十八，而收入最低的百分之五十僅分得百分之十二。台灣人均國民所得雖已超越韓國，最低薪資卻僅二九五○○元，遠低於韓國的逾四萬四千元。半導體榮景創造的財富，高度集中於少數大型企業與高階工程師，絕大多數民眾對經濟成長「無感」，幾乎完全體會不到經濟成長所帶來的幸福感。

半導體帶動高速成長的同時，台灣的傳統製造業與服務業卻面臨投資不足與人才流失的困境。政府的產業政策過度傾斜偏向半導體產業，形成台積電獨占資源的畸形格局，導致所得差距與產業失衡日益嚴重。台灣若不能建立更完善的所得重分配機制，半導體榮景恐將加劇經濟兩極化。

在國際地緣政治角力中，台積電舉足輕重的地位正像是一把雙面刃。台積電的戰略地位被譽為「矽盾」，為台灣帶來了前所未有的國際關注。但也因為如此，美國正加速建立「去台積電依賴化」的備援體系。一旦ＡＩ需求成長放緩，或台積電高階產能被迫大量移往美國，台灣將失去半導體產業的核心地位，從「台灣模式」被迫走向「掏空模式」，這將使台灣經濟面臨劇烈震盪。

一個健康的國家，不應把希望全部寄託在一家企業身上；再偉大的企業，也無法單獨承擔整個國家的未來。台積電的成功值得驕傲，然而政府更應思考如何讓更多產業共同成長，讓更多民眾分享經濟成果。當整個國家的經濟命脈繫於一家公司，成長的果實卻無法普惠全民，而地緣政治風險更可能隨時撼動這座護國神山，我們就必須要正視，台灣不能「窮得只剩下台積電」。

政府應積極推動產業多元化、改善所得分配、強化經濟韌性，否則今日的經濟榮景，恐將成為明日難以承受的危機。