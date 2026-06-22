讀家觀點／用學業底線 打開台灣運動員天花板

聯合報／ 彭臺臨／前教育部體育署副署長、雅典奧運奪金計畫負責人（台北市）

運動部正籌備各項體育改革，其中「廢除體育班」的轉型政策引發基層焦慮，擔憂台灣的競技實力將因此崩盤。

然筆者過去擔任雅典奧運奪金計畫負責人、掌管國訓中心多年，深刻體會到台灣競技體育要再突破，必須打破過去「重術科、輕學術」的抽離式培養。體育班的轉型勢在必行，其改革的靈魂，應是以「社團與校隊俱樂部化」取代體育班，並嚴格落實「學業不及格就禁賽」的鐵律。

許多人誤以為，高度的學業要求會犧牲競技表現。事實恰恰相反，美國游泳強權喬治亞大學便是經典案例；該校游泳隊教練對選手的課業要求極其嚴苛，學期成績必須拿到「Ａ」才能代表校隊出賽。令人震驚的是，這樣一支「高學術標準」的隊伍，在學校周末內部練習賽中，頻頻出現打破世界紀錄或全美紀錄的神級表現，隊員中更是不乏奧運金牌與世界冠軍。這證明了大腦好、自律高，運動表現才會更強；讀書拿Ａ培養出來的邏輯與專專注力，會直接反映在賽場上。

反觀台灣，傳統體育班長期陷入過度訓練的迷思，動輒利用正課時間抽離訓練，導致許多極具天賦的學生運動員，在最需要累積知識的年紀與社會脫節。

筆者曾親自推薦國內非常優秀的台灣擊劍運動員，申請美國擊劍名校賓州州立大學。該校校隊是名副其實的「奧運金牌搖籃」，歷史上出過多位奧運金牌與世界冠軍；但實力如此頂尖的隊伍，同樣對學業有著硬性要求。最終，這位在台灣表現優異的選手，正是因為過去在體育班體制下，學業成績未能達到該校規定的「Ａ」級標準，遺憾地未獲錄取。

這起活生生的例子令人痛心！我們親手用僵化的制度，把優秀選手走向世界頂峰的路給走窄了。選手在最精華的青春期被「放水」學業，他們失去的不僅是進入國際頂尖大學的入場券，更白白浪費了與世界奧運金牌同場競技的大好前程。

因此運動部推動體育班改革，必須大刀闊斧改為「社團與校隊俱樂部化」模式，讓運動員回歸普通班。白天，他們是與一般學生一同學習的「學生」；傍晚與周末，他們才是接受高效科學化訓練的「運動員」。同時，台灣應仿照美國ＮＣＡＡ的「No Pass, No Play」機制，由運動部與各單項協會聯動，強制規定「主科學業成績及格，才能發放聯賽參賽證」。

這條學業底線，不是刁難，而是保障；它能倒逼基層教練提升科學化訓練效率，並迫使學校建立課後補救教學。一旦競技運動不再是不愛讀書的避風港，而是培育「文武雙全」菁英的搖籃，高知識分子與中產階級的家長，才會放心讓孩子投入競技體育。如此一來，既能普及全民運動風氣，又能擴大台灣的競技人口基數。

喬治亞大學與賓州州立大學的例子告訴我們，高標準的課業要求與世界第一的競技實力（甚至是奧運金牌），非但沒有衝突，反而是相輔相成。台灣的體育改革不能只做半套，唯有守住學業這條底線，我們的下一代運動員才可突破天花板。

奧運 運動 體育

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近日，國民黨主席鄭麗文方結束為期十六天訪美行程，筆者肯定鄭主席在「鄭習會」與訪美行程中均有收穫，但挑戰仍多，包括年底的地方選舉與二○二八年總統大選在內。然若能在以下方面多加努力、臨淵履薄，當能從兩岸和平之「理想主義」者，轉變為「良制一國」的實踐家，具體建議如下：

發展無人機 光靠大撒幣行不通

行政院日前提出「國防自主無人載具採購特別條例」草案，匡列二一○○億元特別預算採購無人機；此外，盤點一一五年度中央政府總預算，各部會也紛紛編列無人機相關經費，總額高達一九二億元。表面上看，這是政府全面啟動無人機產業布局的重要一步，但若缺乏整體規畫，各單位爭相投入、競逐資源，恐怕難以發揮綜效，反而造成資源重複配置與浪費。

扭曲的教育 種下社會怪現象

「學校是社會的縮影」，過去這是從校園外的角度對照校園內的狀況，如今卻是站在校園內的角度預言社會現象的警語。例如日前爆出女老師遭男學生惡意襲臀一事，若在社會上，就是標準的預謀性犯罪。又如中部某私立高職部男老師，遭其口頭訓斥的男學生於廁所伏擊、持棍棒毆打；放在社會上就是典型的傷害罪。再如最常見的學業「被當」後硬拗老師不成，就在教學評鑑上編造莫須有的謊言，甚至聯合其他學生家長投訴；若無師生之名，便屬誣告和霸凌的範疇。

無人機國家隊 莫蹈綠能覆轍

行政院通過「國防自主無人載具採購特別條例草案」、匡列二一○○億元採購無人機與無人艇，就在同一個月，曾被譽為離岸風電「國家隊」指標企業的森崴能源，從二○二一年底風光上市到如今淨值轉負，短短四年多便黯然下市，成為台灣第一家終止上市的綠能風電股。兩件事同時發生，恐怕不只是巧合，而是一個沉重的警示，政府主導的「國家隊」若缺乏嚴謹的執行架構，最終往往讓納稅人和投資人共同埋單。

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