扭曲的教育 種下社會怪現象

「學校是社會的縮影」，過去這是從校園外的角度對照校園內的狀況，如今卻是站在校園內的角度預言社會現象的警語。例如日前爆出女老師遭男學生惡意襲臀一事，若在社會上，就是標準的預謀性犯罪。又如中部某私立高職部男老師，遭其口頭訓斥的男學生於廁所伏擊、持棍棒毆打；放在社會上就是典型的傷害罪。再如最常見的學業「被當」後硬拗老師不成，就在教學評鑑上編造莫須有的謊言，甚至聯合其他學生家長投訴；若無師生之名，便屬誣告和霸凌的範疇。

上述行為在社會上皆是犯罪行為，當受法律制裁。然在校園中，第一例的女老師反因正當防衛被記申誡，理由是老師「無論如何皆不應讓學生受傷」；第二例的學生雖被記大過，然目前學校普遍設有銷過機制，不良紀錄終會抹去，法律層面也會因其未成年而僅小懲大誡；至於第三例，學校通常只會約談老師，最後視處理的難易程度，輕則寫報告、重則直接解聘或不續聘。

審視這些高舉保障學生權益、保護未成年人大旗的處置結果，看似愛護學生，實則傳遞的訊息是「要懂得善用自己的條件」，讓自己違法亂紀的行為可以免於付出、或只付出最小的代價。學生學到的不是記取教訓、不再犯錯，而是如何胡作非為還能免責的技巧。人的思想、行為有延續性，且會隨著閱歷而演進；當學生帶著在校園習得的經驗進入社會，行為模式的一以貫之，將有可能從昔日的對付老師擴展到接觸的任何人，於是社會自然亂象紛呈、戾氣橫生。社會各界在批判、嘆息之餘，卻又莫名所以，殊不知前因早已在校園種下。

記得新聞曾報導，有遊客至某觀光地區海產店用餐、餐費逾萬，遊客先是硬拗老闆抹去千位數以下的金額，不遂後便在網上給予負評，這幾乎就是某些學生給老師負面「教學評鑑」的翻版。

十年樹木，百年樹人；除了學科知識的傳授，人格、品德的培養更是教育的核心。培養棟梁之材以維繫國家社會於不墜，是我國傳統文化的教育思維，亦說明教育對國家社會的影響；卻在教改浪潮中，被一些自詡「先進」的政治人物、專家學者們，以片段的舶來教育觀點取而代之，扭曲的教育終將成為社會亂象的根源。至於未經深究即盲從附和的民眾，若有一日受害，也只能說是禍福無門、唯人自招了！