發展無人機 光靠大撒幣行不通

行政院日前提出「國防自主無人載具採購特別條例」草案，匡列二一○○億元特別預算採購無人機；此外，盤點一一五年度中央政府總預算，各部會也紛紛編列無人機相關經費，總額高達一九二億元。表面上看，這是政府全面啟動無人機產業布局的重要一步，但若缺乏整體規畫，各單位爭相投入、競逐資源，恐怕難以發揮綜效，反而造成資源重複配置與浪費。

無人機的重要性無庸置疑，不論是國防偵蒐、戰場監控、後勤補給，或災害防救、環境巡檢、農業監測等領域，都具有廣泛且實際的應用價值。問題不在於該不該發展，而在於政府目前大規模擴編預算的作法，是否已具備完整藍圖與執行基礎。若相關規畫尚未成熟，卻急於大舉投入資源，難免讓外界產生各部會爭取預算、搶搭政策列車的觀感。

更值得關注的是，龐大預算背後是否具備相應的執行能力。

無人機產業發展絕非單靠採購設備即可達成，從技術研發、人才培育、操作訓練到後勤維保，都需要長期投入與系統整合。若採購標準不明、維修體系不足、操作人員訓練未能同步到位，最終恐怕出現「買得多、用得少」的情況。無人機真正的價值，在於能否形成完整產業鏈與實際運用能力，而非單純追求採購數量。

各部會同步擴編無人機預算，也暴露出行政體系缺乏統籌協調的隱憂。

若各機關依自身需求分頭採購，不同規格、不同系統、不同維修模式並行發展，今天一個部會建立一套標準，明天另一個部會再發展另一套系統，長期下來勢必各自為政，不僅無法形成規模經濟，還將增加後續整合與管理成本。

更重要的是，這類大型預算若欠缺透明度與明確績效指標，容易引發社會對浮編預算或利益輸送的疑慮。人民不會反對國家發展無人機產業，但有權知道為何需要如此龐大的資源投入，以及預算將如何運用。當政策論述與執行規畫不足時，預算就容易被視為政治操作，而非提升國家競爭力的必要投資。這不僅可能傷害無人機發展計畫，也將削弱整體產業政策的公信力。

台灣確實需要發展無人機產業，也有必要將其納入國防自主與產業升級的重要戰略。然而，在投入龐大資源前，更應先完成需求盤點與整體規畫，明確區分軍用、民用、研發、採購與訓練等不同面向，再循序推動、分階段落實。否則，二一○○億元加上一九二億元的龐大預算，看似氣勢磅礡，最終卻可能讓「發展產業」淪為「擴張預算」的代名詞，難以真正累積國家競爭力。