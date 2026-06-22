盼鄭麗文主席推動兩岸「良制一國」

聯合報／ 陳長文／金門協議台灣地區簽署代表、海基會首任秘書長（台北市）

近日，國民黨主席鄭麗文方結束為期十六天訪美行程，筆者肯定鄭主席在「鄭習會」與訪美行程中均有收穫，但挑戰仍多，包括年底的地方選舉與二○二八年總統大選在內。然若能在以下方面多加努力、臨淵履薄，當能從兩岸和平之「理想主義」者，轉變為「良制一國」的實踐家，具體建議如下：

一、鄭習會、川習會後，兩岸最大公約數是依憲統一

川習會後，川普總統稱：「我不希望看到有人走向獨立，我們還得飛九五○○英里去打一場戰爭」。鄭習會後，習總書記亦表示：「社會制度不同，不是搞分裂的藉口」、「沒有化解不了的矛盾分歧」，可見美、陸的立場很清楚，就是兩岸和平、反對台獨。

對此，鄭主席與美、陸立場相近，她稱：「台澎金馬在中華民國憲法之下，發展出成熟的民主、法治、自由、均富的社會。」一方面是回應且認同習所稱，兩岸應在制度上積極求同存異之主張；另一方面是強調作為台灣領導人之責任與義務，便是依憲治國，即應恪遵憲法本文「固有疆域」（包含台灣及大陸），和增修條文「為因應國家統一前之需要」之誡命，則兩岸當只有統一而毫無台獨之選項。

二、和平統一當以不懈努力之制度融合、求同存異，方可竟其功

實則，不論喜歡或不喜歡大陸，都不得不承認，其綜合實力從改革開放後至今已不可同日而語。

與此同時，台灣地區則歷經從威權轉型至民主法治之蛻變，在解嚴、終止動員戡亂下，逐步實踐國父孫文先生所嚮往，一個落實權力分立、奉行民主法治的政府體制，這也是台灣地區的軟實力。

正因兄弟登山各自努力有成，則追求統一不該流於誰統誰的意氣之爭。鄭主席稱：「過去國共內戰就是因為意識形態跟制度主張不同，想要消滅對方，犧牲了數百萬的生命。」是以，只要在制度上不斷求同存異，當能為兩岸統一創造務實的條件，畢竟和平沒有輸家、戰爭沒有贏家。

三、盤點台灣地區政治產業、法律產業之弊，構建國民黨「良制一國」執政願景

一九九一年，筆者偕同海基會同仁赴北京破冰之旅，偶然讀到人民日報海外版一篇〈法制，中國人的新觀念〉之報導，談到「憲法是各種法律的媽媽」。彼時筆者相信大陸從「法制」到「法治」將指日可待。倏忽卅五年過去，憲法司法化仍是停留在教科書裡的理想；人民主張權利時，憲法依舊是「見不著的媽媽」，大陸當局實踐「法治」的步伐稍嫌牛步。

然筆者始終認為，當前中共憲法以黨的領導為必然，而台灣地區則以民主法治為規矩方圓，但彼此絕非光譜上之兩極。台灣地區自第一號大法官解釋到今天憲判字的成果（雖謝銘洋代理司法院長之憲判有瑕疵），都值得大陸借鑒，引領兩岸共同邁向「良制」。

基此，選舉將是鄭主席化理想為實踐的最好舞台。

鄭主席應責成國民黨智庫，一次性盤點當前台灣地區法律產業、政治產業不足者；包括拖延大法官提名、另以代理院長方式，混淆司法行政與審判之界線等弊端，及以台獨意識形態治國，卻不受監督之超級大總統制的缺失等，提供解方並確保人治幽靈不再。

鄭主席應戮力率領國民黨爭取選民支持，為兩岸「良制一國」做最大努力，良制到來之日，便是兩岸統一水到渠成之時！

兩岸 鄭麗文 國民黨 統一

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盼鄭麗文主席推動兩岸「良制一國」

近日，國民黨主席鄭麗文方結束為期十六天訪美行程，筆者肯定鄭主席在「鄭習會」與訪美行程中均有收穫，但挑戰仍多，包括年底的地方選舉與二○二八年總統大選在內。然若能在以下方面多加努力、臨淵履薄，當能從兩岸和平之「理想主義」者，轉變為「良制一國」的實踐家，具體建議如下：

發展無人機 光靠大撒幣行不通

行政院日前提出「國防自主無人載具採購特別條例」草案，匡列二一○○億元特別預算採購無人機；此外，盤點一一五年度中央政府總預算，各部會也紛紛編列無人機相關經費，總額高達一九二億元。表面上看，這是政府全面啟動無人機產業布局的重要一步，但若缺乏整體規畫，各單位爭相投入、競逐資源，恐怕難以發揮綜效，反而造成資源重複配置與浪費。

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