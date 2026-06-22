無人機國家隊 莫蹈綠能覆轍

行政院通過「國防自主無人載具採購特別條例草案」、匡列二一○○億元採購無人機與無人艇，就在同一個月，曾被譽為離岸風電「國家隊」指標企業的森崴能源，從二○二一年底風光上市到如今淨值轉負，短短四年多便黯然下市，成為台灣第一家終止上市的綠能風電股。兩件事同時發生，恐怕不只是巧合，而是一個沉重的警示，政府主導的「國家隊」若缺乏嚴謹的執行架構，最終往往讓納稅人和投資人共同埋單。

森崴能源響應綠能國家隊政策，以旗下子公司得標台電離岸風電二期統包工程，競爭對手當時便已指出其標案價格偏低、財務風險過高。後來因全球通膨、船舶租金飆升、燃油波動與工期延宕，工程成本快速失控，森崴持續認列龐大合約損失，最終淨值轉負、銀行抽銀根。這場悲劇並不複雜，風險明明早有預警，政府卻沒有及時介入把關，讓數萬名小股東在「國家隊」的光環下，將血汗錢押注在一場注定失衡的豪賭。

無人機產業的熱潮，此刻正複製著幾乎相同的起手式。行政院通過草案，各部會編相關預算一九二億，各自為政、各立標準。大錢快速湧入，但產業鏈的深度、技術的成熟度、人才的儲備，以及後勤維修體系，有沒有跟上？這些問題沒有人正面回答。

立委賴士葆明確指出，以特別條例形式編列預算，將削弱立法院的監督力道，主張應仿照生技產業發展條例模式，由經濟部主導、依產業發展條例框架推動，以兼顧透明性與監督需求。這個訴求有其道理，特別條例往往開快車、繞小路，在正常預算程序之外運作，正是讓森崴式弊端得以滋生的土壤。

綠友友爭議亦如影隨形，特定廠商董事長長期擔任執政黨友好會長，從環境資源、綠能一路做到無人機，每當國家政策轉向，這些廠商總能精準卡位、搶先拿到補助與標案。核心問題不在誰對誰錯，而在於整套採購與認證機制是否公開透明、對外公信力是否足夠。森崴的前車之鑑告訴我們，光靠政治背書無法建立真正的競爭力。

在美國加速限制中國無人機大廠大疆的國際背景下，全球非國防無人機市場可能出現六到八成的供應缺口，台廠切入的關鍵已不再是價格，而是能否提供可靠、穩定、可稽核的信任供應鏈能力，這是台灣難得的歷史機遇，正因如此，才更不能讓政治力量凌駕產業邏輯。無人機若要成為繼半導體之後的下一座護國神山，需要的是嚴格的技術門檻與公平的市場競爭，而不是靠著特別條例快速過關、靠著人脈關係搶食大餅。

森崴能源與離岸風電廠永冠–ＫＹ在二○二六年上半年同步引爆財務危機，已為台灣整個綠能產業的資金鏈敲響了警鐘。無人機產業若不能從中汲取，只會重蹈覆轍。二一○○億元加上一九二億元，合計近二三○○億元的公共資源，理應是台灣國防無人機升級與產業躍進的關鍵動力；但若制度設計不周、監督機制缺位、廠商篩選不透明，這筆錢最終的流向，恐怕又將是另一段令人扼腕的「國家隊」故事。