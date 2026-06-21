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大戶自用發電 應採一定比率再生能源

聯合報／ 羅曼．布拉希耶／大學教師（法國里昂）

經濟部十八日公布「一一四年度全國電力資源供需報告」，能源署寬估未來十年用電需求增加，年均成長率約為百分之二點五，同時強調供電無虞，再次引發社會對供電韌性的討論。

五月十四日，行政院會通過「能源管理法」部分條文修正草案，五大重點中，有一項特別值得關心台灣能源安全的人注意：草案經立法院通過後，用電大戶須自設一定容量的自用發電與儲能設備。

從歐洲的供電經驗看，方向是對的。過去只要求大廠在尖峰時段為電網減壓；如今，走向分散式的自主供電。這是觀念的轉變，值得肯定。

契約容量五千瓩以上的用電大戶，多年來已須設置相當於契約容量一成的再生能源；此次修法新意在於：自用發電的義務擴大了，卻不限定技術。法律說「要發電、要儲能」，沒說「用什麼發」。

供電韌性的成敗，正在這裡。台灣能源逾九成仰賴進口，對一個與鄰國沒有電網互聯的島嶼，這就是真正的脆弱點，但不是每一種自用發電都能降低這個依賴。大廠若用天然氣機組或燃料電池來應付義務，並不會換來真正的自主：液化天然氣同樣靠進口，它只是把脆弱點從電網挪到了接收站。

陽光、風、地熱則是本土資源。屋頂光電、風場、長時儲能，這些電力不靠任何一艘到港的船。唯有這種自用發電，能把法規義務變成安全。歐洲在二○二二年俄烏戰爭付出慘痛代價才學會，能源自主不能建立在進口的燃料上。

於是，真正的關卡移到了「子法」。母法立的是原則，子法定的才是實質內容；而母法正好把「設備種類」的決定權交給了主管機關。成敗繫於三個選擇。

第一，在強制的自用發電中訂出再生能源的最低比率，不要對電從哪裡來視而不見。第二，別讓化石燃料的備援機組充當合規：一台天然氣機組能獲得「自用發電」的政府合格標章，卻沒辦法提升台灣能源自主。第三，重視長時儲能，沒有它，間歇性的綠電無法真正紓解電網。

這些選擇，與此次修法的精神一致。這次修正首次把再生能源正式納入能源範圍，子法只是把這個邏輯走到底。

筆者支持這次修法。但真正重要的決定不在母法，而在未來的子法。子法若把擴大的義務導向再生能源與長時儲能，台灣就把一項產業義務，轉化為國家級的韌性基礎建設。子法若對電力來源無動於衷，台灣不過是多了一批發電機，能源依賴卻分毫未減。子法起草者要回答的問題很簡單：法律強制的自用發電，能否增強台灣的能源自主？

再生能源 經濟部 立法院

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