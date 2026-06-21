以能量充裕維持供電穩定

經濟部能源署日前發布「一一四年度全國電力資源供需報告」，將二○二六至二○三五年用電年均成長率上調至百分之二點五，反映了對ＡＩ資料中心用電需求增加的務實認可。報告核心策略轉向將再生能源裝置容量作為主要指標，不再公布綠能發電占比的目標值，並對除役機組改採保留以應對國安風險。

該報告有二○二五年備轉容量率統計，百分之六至十的天數是廿三天，百分之六以下的天數為零。但資料顯示，去年十月十四日，由於北部高溫用電量偏高及多部機組故障，夜尖峰備轉容量率最低一度跌至約百分之三點六。去年九月十七日最低約百分之四，亮起供電警戒橘燈；但在台電網站公告，當天的備轉容量率記錄約百分之十點六。顯然在台灣，科學的數字還是存在著不一致的定義與用途。

根據官方標準，衡量缺電與否主要看兩個核心指標：備用容量率（長期指標，政府法定目標為百分之十五）及備轉容量率（天天指標），指當天實際可調度發電的「現貨餘裕」。政府是以科學的總量指標來判定，但產業界與民眾則是從綠電需求、夜間尖峰與電網穩定度等實質體感來解釋是否缺電。

台灣一直存在「總量夠用」與「時段與結構缺電」的矛盾。近期白天中午尖峰的備轉容量率動輒百分之廿以上，帳面上屬於供電充裕的綠燈，政府以此佐證台灣總體電力足夠。但台電坦言，夏季夜尖峰用電量已突破三千八百萬瓩，夜間備轉容量率經常只能勉強堅守在百分之七的黃燈吃緊邊緣。因此，火力機組未來命運改變：除役不再拆除，全數轉為「備用韌性設施」。

官方對國內外商會及黃仁勳對能源的看法，一再重申「二○三二年前保證不缺電」，這種論述加深了體感缺電的社會氛圍。近年來因人為疏失、基礎設施老化、設備故障引發的區域性不定期跳電，讓民生與中小企業有感。大量中小企業在市場上「買不到綠電」，即形成結構性的綠電短缺。

一項透過國內電力專家的問卷調查結果顯示，專家們對政策與治理不確定性、規畫與電能資源適足性、極端事件與關鍵節點和供應鏈脆弱性、電網轉型下的動態穩定與技術複雜性、韌性投資、人力與在地支撐能力不足等風險，存在認知差異。電力在職人員對這些風險的嚴重性與急迫性評估，普遍低於電力退休人員、產業界及學界專家。

在「電力短缺風險」的定義與應對機制上，日本因孤島電網且極度依賴進口，將焦點放在「燃料供應鏈與全民需量反應」上。北美及歐盟的短期及季節性供電裕度評估的分類跟台電類似，有未來一天（日前）到未來一周（周前）、未來一個月（月前），及季節性電源裕度評估；係採用機率裕度評估方式，不使用台灣備用容量、備轉容量的確定性評估。

我們不宜再用廿世紀的工具和框架，來管理廿一世紀的電網，應從「容量充裕」轉向「能量充裕」，這對維持供電穩定及支持能源轉型至關重要；且若與社會溝通不足，在緊急狀態下可能迅速轉化為信任危機。供電風險若能適時有效揭露，及早形成社會共識與風險警覺，則全民可體諒並協力維護供電韌性。