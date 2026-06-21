星期透視／為鄭麗文的「回到平衡」戰略喝采

鄭麗文「先陸後美」完成訪問，各界因政治立場不同，評價不一。

但我認為鄭麗文在訪問中，成功提出了一個「B2B」（Back to Balance，回到平衡）戰略，值得喝采。加上她率直的人格魅力與表達優勢，鄭麗文讓許多大陸和美國聽眾聽到了這套戰略。鄭麗文也是在為國民黨選將打好地基，地基穩了，候選人更能從政治干擾中脫困，聚焦民眾關心的經濟民生議題。

「回到平衡」是在處理「美中台三角」。然而現在的美中台三角早已質變。大陸經濟軍事科技數十年來的飛速發展，讓美中雙邊關係「大到不能倒」，即使難免偶有碰撞。

至於台灣，美國定位對台關係為「非官方」，甚至把台當付保護費的客戶，但對最終是否保護，採「戰略模糊」；大陸則把對台關係定位為「內部事務」，兩岸一家親，不是一般的對外關係。

在中美眼中，台灣更像是彼此認知不同、必須管控的「台灣問題」。為避免衝突，中美得找到「最大公約數」。美國不希望大陸「武力犯台」、大陸的紅線是「台獨」，特別是「倚外謀獨」，於是，中美在「美國不挺台獨、大陸和平解決」上，找到了「再平衡」。

認識這大局，就知道「切割大陸、向美國一邊倒」的現行戰略是多麼危險失衡。拚命想切斷切不斷的兩岸關係，被視為危險挑釁；執著要套牢難以套牢的美台關係，台灣成了風險來源和交易籌碼。至於期盼在中美翻臉中找尋縫隙，更是不現實。這就是《外交政策》最近說的，「台灣對華盛頓，賭太大了」。

台灣該怎麼做？「B2B」戰略給了答案—台灣必須「在中美再平衡下，找到讓台灣站穩的平衡點」。多年來，「平衡」是國民黨「和平保台」、「和平興台」的關鍵；隨著中美「再平衡」，正是台灣「回到平衡」的時候。

具體戰術上，當大陸和美國都認定台獨是風險，「回到平衡」戰略的第一步，就是拒絕台獨，並重申根據憲法，兩岸關係是一個國家的兩個地區。

這點賴清德也做得到，他可以廢除台獨黨綱、宣示遵守憲法，或是像《外交政策》最近建議的，他可以承認九二共識。他不是不能，他是不為。

第二步，在拒絕台獨、回歸共識的基礎上，風險獲得控管，兩岸就能擴大交流合作，台美也能在許多領域合作。這可以讓美中台關係的主調除了控管風險，更多轉為創造機會，必能造福三地民眾、造福全球。

第三步，「B2B」戰略的最大挑戰，是必須處理各方的「深層擔憂」。雖然「反對台獨、和平解決」是最大公約數，但美國仍有人擔心大陸是否「以武逼統」，大陸仍有人擔心台灣會不會「以武拒統」。鄭麗文說「若台灣不獨大陸仍動武，台灣會還擊」，其實是在處理美國或台灣一些人的深層擔憂。在此同時，重申台灣堅守憲法一中架構，武器不會用來搞台獨，則在處理大陸的深層擔憂。

兩岸現階段最重要的，就是透過管控風險、管理擔憂、交流合作、創造機會。把這些做好做穩，討論「統一」才有意義。真到那時，尊重兩岸民眾的意願是基本條件。對「回到平衡」戰略，無論是對「統一」有期盼或有擔憂的人，現在都還不到討論時機。

鄭麗文的「回到平衡」戰略，有些聽眾需要時間消化，特別是聽慣「一邊倒」聲音的人。但讓一邊好滿意、另一邊好生氣，風險就失控了。「回到平衡」戰略是在中美重新校準台海風險時，讓台灣成為風險管理者，而非風險來源；成為和平創造者，而非被交易的籌碼。

（作者為世新大學講座教授）