大屋頂下／叟不遠千里而來—台美中在中華民國定錨

孟子見梁惠王。王曰：「叟不遠千里而來，亦將有以利吾國乎？」

鄭麗文訪美的主訴求是：「反對台獨／不拖美國下水／符合美國國家利益」。

鄭麗文的說法，其實川普本人已早一步道出。他說，「不希望有人走向台獨」（反對台獨），「也不願有人說要台獨，是因美國支持」（不支持台獨），又說「不需要九五○○英里外的戰爭」（不想被台獨拖下水）。

至少，在此一視角上及切片上，鄭麗文與川普有明顯的交集，可謂「符合川普的胃口／符合美國的國家利益」。

然而，孟子的回答卻是：「王何必曰利？亦有仁義而已矣。」

也就是說，孟子認為，國家的「利益」，應當提升至「仁義」的高度，而不僅是「利益」，也才是真正的「利益」。

這就是「義利之辨」。

也就是「文明之辨」。

世局發展至今日的災難與沉淪，主要是深陷「利益之爭」，而摧毀了「文明之辨」。

美中G2站上了這一場「利益之爭／文明之辨」的大博弈。美國以「使美國再度偉大（MAGA）」為世界戰略架構，中國則嘗試以「共構人類命運共同體」為文明選擇。

中國崛起的內涵及方向必將影響世界的內涵及文明的方向。美中的博弈，不能只看兩者的「利益之爭」，更要看「文明之辨」。

因此，「中國問題／兩岸問題」就成了世界內涵及文明方向的指標性議題。中國應有相應的自我期許，而國際社會也會對中國寄以相對的期望。

這是中國的機遇，不要失之交臂。

至於美國，自二○一八年川普發飆後，就一直緊抓中國作他的「工具化敵人」，但經歷八年的「修昔底德過程」，終至接納了中國所提「共構建設性戰略穩定關係」，這場「利益之爭」如今落得有點兩敗俱傷。但美國在全球視角的「文明之辨」上則是一敗塗地，已然失去了「民主領袖／文明燈塔」的世界地位，再難療癒。

因此，必須將G2的「利益之爭／文明之辨」提升至上述的高度，始能知道如何定性及定位美中台關係。

就美國言，應跳脫「修昔底德陷阱」，認真思考「使美國再度偉大」與「中華民族偉大復興」能否並行不悖？亦即走向中國在「建設性戰略穩定關係」中所標舉的：「合作為主／競爭有度／分歧可控／和平可期」。

美國若要以「文明思維」形塑G2架構，關鍵即在台灣問題。

川普此番對台獨問題的表態究竟是何底色或許尚待觀察，但在他的腦海胸臆中存有「反對台獨／不願被拖下水」的意識卻已是和盤托出。

只要美國對台獨的政策維持這樣的基調，美中台關係即可能朝「文明思維」發展。

這當然不是說美國在台美中關係中已無角色，而是說，美國若從「可能支持台獨」（煽動「台灣地位未定論」）的戰略模糊，轉向「維持（中華民國）現狀」的戰略清晰，這就足夠使美國在美中台之間的角色更正向也更有引領力量。

美國務卿魯比歐最近說，美國堅決反對任何以武力強行改變現狀的行為，中國對台的最理想策略是透過投票或公投「自願統一」。

現狀，就是反台獨，反武統，也就是維持中華民國現狀，如今更顯示「統一公投」等民主議題也進入了思考範疇。

倘是如此，則美國何必與台獨玩什麼「倚美謀獨／以武謀獨」的花樣？定錨中華民國，就能搞定美中台關係。

美國已經明白兩岸不能以戰爭對決，但應當有能力主張和平解決。美國勿再玩弄什麼「台灣地位未定論」，只要讓台獨死了「倚美謀獨」這條心，如當年對陳水扁，就能做到。這若是川普此時此際的思考，就可能使美中台博弈導向「文明思維」。

再談中國大陸。今日，世界及兩岸局勢皆已丕變，中共的兩岸政策，應從「反對台獨」向「維持中華民國」移動，這是兩個不同的戰略思維與路徑，主要就是從「目的論」向「過程論」移動，在「合理的過程」中，共構「改善之目的」。

中共應當認知，兩岸關係只要能「為中華民族創造救贖」，就能「為人類文明建立典範」。

此一思維及路徑在此前的《大屋頂下》論述已多，即是：定錨中華民國，共構和平競合。

習近平說「慢慢談」，這就是文明。

再談台灣。台獨主張「中華民國是外來政權」，以顛覆中華民國為主要訴求；至於台獨早年的兩岸圖像其實是鴕鳥思維，只想迴避中國，不想招惹中國。因此辜寬敏等甚至主張兩岸成為「兄弟之邦」，亦即當年的台獨原本不具「倡獨引戰」的意識。

然而，如所共見，今日的台獨已無「兄弟之邦」的想像，欲從「炎黃子孫是古代傳說」的根本處切割兩岸關係，全力煽動「倚美謀獨／以武保獨」的戰爭思維，好像兩岸之間必有一戰，台灣則必須也只能接受這樣的後果。狂妄至此。

賴清德的信念可謂是：「和平是台獨的毒藥／仇恨是台獨的春藥」。因為，兩岸和平與賴清德操作「仇中／脫中／抗中」的政治利益有本質上的矛盾。

然而，如前所述，由於中國問題已然提升至「世界文明之辨」的高度，兩岸問題又是中國問題的槓桿，因此台灣問題也就進入了足以左右「世界文明之辨」的高度。在這樣的情勢下，中國水漲，台灣船高，台灣參與「世界文明之辨」的角色能量亦告提升。則中華民國為何不站穩中華民國憲法的立場，以自信、自尊、自豪的心態來參與並引領中國兩岸問題的和平發展與解決，面對十四億人，面對全世界，卻偏偏妄念以台獨及戰爭來自尋死路？

賴清德上周向中共喊話「放棄三海擴軍／放棄武力犯台」。

解鈴還需繫鈴人。他必須反求諸己，先公開宣示「廢棄台獨黨綱／回歸一中憲法」。

綜上所論，若將台美中關係提升至「為人類文明建立典範」的高度，即能「為台美中關係創造救贖」；反過來說，若能「為台美中關係創造救贖」，即能「為人類文明建立典範」。

兩者的接軌處就是：台美中皆在中華民國交集並定錨。

其他的，「慢慢談」。

三方皆在「文明」之內，維護各自的及共同的「利益」。

台美中關係，或許不必說「何必曰利」，但更要說「亦有仁義（文明）而已矣」。