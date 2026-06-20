肯亞海洋大會 映照我「破碎治理」困境

第十一屆「我們的海洋大會」（ＯＯＣ）十八日在肯亞蒙巴薩閉幕。正當各國代表簽署「蒙巴薩宣言」、宣示提升漁業透明度以打擊每年全球損失五百億美元的「非法、未報告及不受規範」漁業時，背後卻上演了令人遺憾的插曲：在肯亞政府受限於國際複雜的地緣政治因素下，我國海委會代表團電子簽證遭撤銷，甚至率先抵達的團員遭扣留手機、護照，最終被迫退出大會。

這場風暴顯示國際海洋治理在實務操作上仍面臨嚴峻挑戰。法國海洋與漁業部特使Catherine Chabaud於大會強調，缺乏透明度與多邊合作，全球涉海治理將寸步難行。當國際社會積極透過大數據與科技手段，推動現代化漁船註冊、公開捕撈授權並強化資訊共享時，任何形式的溝通管道受阻，無疑都削弱了全球海洋治理的完整性。

台灣作為遠洋漁業大國，本有實力成為變革先鋒。若能將ＡＩ科技導入「漁船監控系統」（ＶＭＳ）進行即時追蹤，便能對接國際對於透明度的嚴格要求，防堵公海生態與人權黑洞。

然而，這場挫折也映照出台灣涉海「破碎治理」的內政困境。當海委會代表團在前線應對複雜的國際環境時，掌握核心數據的農業部漁業署卻因未能深度參與運作，導致我方未能以治理數據為槓桿、鞏固外交參與。長久以來，各部會本位主義牢不可破，形成海委會與農業部各吹各鑼的內耗局面。在「公海條約」（ＢＢＮＪ）的新框架下，劃設保護區極度仰賴「捕撈壓力」與「生態脆弱基準」的交叉比對。若漁業署的監控軌跡，無法與國海院的海洋生態調查進行跨部會整合，台灣的執法量能將受限於低階緝私，難以轉化為實質的國際影響力。

面對變局，台灣的涉海策略應打破傳統框架，轉向實質的「數據整合外交」。我國應將國海院的生態調查、海保署的海廢監控數據、漁業署的監控軌跡進行內部整合，並在符合國際規範下，定向對接國際非政府組織與區域漁業管理組織，以「科學數據貢獻」實質嵌入國際治理供應鏈。

海洋治理無國界。當前國際環境對海洋科學治理提出更高標準，台灣若持續數據斷聯、部會整合效率不彰，將錯失提升國際參與的良機。唯有打破部會壁壘，將破碎的技術實力轉化為整合性的國家海洋數據網路，並靈活開拓定向互動，台灣才能在國際多邊舞台上，展現守護海洋治理的實質判斷力與執行力。