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警察入校緝毒 徒增恐慌
為了全面強化防制毒品與毒駕，行政院長卓榮泰日前拍板通過相關修法草案，並且大陣仗的舉行記者會，偕同打黑反毒指揮小組成員說明中央毒防的諸多作為。
只是細看這些內容，就會發現多數措施根本不痛不癢，日後能發揮的功效必然也相當有限。首先，「毒駕者沒入車輛，毒駕累犯及致人重傷或死亡者，終身不得考照」，對於一個曾經毒駕上路甚至造成他人傷亡的毒駕者來說，即便沒有駕照，只要能拿得到車輛，必然就難以阻止他再度開車上路，因此這條規定很可能會淪為擺設，並無嚇阻效果。
其次，行政院預計在校園推動「第五級保全」，與警方等單位展開策略聯防，學校必須與警方簽訂支援協定，讓警察在有情資的時候可以進入學校查緝或協助。這樣的措施不僅是校園自主的大退步，也打臉了堅決要教官退出校園的民進黨政府，更可能成為毒販戲弄警方的最佳工具，只要提供假情資，就可以讓警方忙得團團轉，並造成校園的恐慌。
最後，法務部將依托咪酯類提升為一級毒品，製販運毒最重可處死刑，然而民進黨政府極度重視人權，不願意執行死刑是眾所周知之事；換言之，即便因為製販運毒被捕而求處死刑，最終被槍決的機率也極低，在製販運毒利潤龐大而被槍決機率極低的狀況下，根本無法發揮嚇阻作用。
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