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校園管教 立法明確權責

聯合報／ 李芳遠／國中教師（台南市）
近年來，教育改革強調學生權益保障。學生權利被不斷強化，但教師的管教權卻缺乏對應的法律保障。圖／聯合報系資料照片 趙宥寧
近年來，教育改革強調學生權益保障。學生權利被不斷強化，但教師的管教權卻缺乏對應的法律保障。圖／聯合報系資料照片 趙宥寧

近年來，教育改革強調學生權益保障。學生權利被不斷強化，但教師的管教權卻缺乏對應的法律保障。當教師面對嚴重干擾上課秩序、言語辱罵師長、霸凌同學，甚至涉及暴力、濫用毒品的學生危及校園安全時，往往缺乏有效且具法律依據的處置工具。

問題的根源，在於目前校園管教規範多建立於行政命令與注意事項層級，而非明確的法律授權。現行制度卻將許多管教措施建立在位階較低的行政規則上，導致學校與教師即使依規定執行，仍經常面臨申訴、檢舉甚至法律爭議。長期下來，許多教師選擇防禦性教學，造成校園秩序管理愈發困難。

舉例來說，教育主管機關提出的「家長領回」措施，在實務上常因家長拒絕配合而失去效果。部分家長將教育責任完全推給學校，當孩子出現偏差行為，不願與學校共同面對；一旦教師採取管教措施，又立即提出質疑或申訴。最終形成教師不敢管、家長不願管、學校管不了的三輸局面。

因此，校園管教制度已到了必須從法律層面全面檢討的時刻。立法機關應考慮在「國民教育法」及「高級中等教育法」中增訂專章，明確規範管教權責與程序。教師、導師、學務處、校長及家長各自應負擔的責任，都必須有清楚界定，不能再讓所有壓力集中於第一線教師身上。

同時，家長責任也應適度法制化。若家長拒絕配合學校輔導措施，甚至放任子女影響他人學習權益，不應沒有約束機制。唯有家庭與學校共同承擔責任，教育才能真正發揮效果。

許多先進國家並非一味強調學生權利，而是在權責之間維持平衡。例如英國對於嚴重校園暴力、毒品或重大違規行為採取嚴格管理措施，同時建立替代教育制度，確保學生即使離開原校仍能持續接受教育。這種兼顧受教權與校園秩序的制度設計，值得參考。

高雄教師的不幸事件、校園毒品氾濫等問題，不應只是新聞熱潮過後就無人聞問。若社會真心希望根治問題，就必須正視校園管教制度的結構性問題。讓教師擁有合理且明確的管教權限，建立權責清楚的法治架構，才能讓教育回歸教育，讓校園成為師生都能安心的地方。

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