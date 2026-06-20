讀家觀點／美伊和平協議 凸顯以戰壓迫沒用

美伊簽署代表初步和平協議的諒解備忘錄。這場戰爭原本就不該打，可是川普貪功（應該說是貪財），自願被內唐亞胡帶入這場設計好的圈套，原本想速戰速決，卻沒想到打了逾百日，遲遲等不到德黑蘭的投降！川普在內政外交夾擊的反戰聲浪、國際政經局勢巨變中思量：既然無法戰勝，又害怕師老兵疲、老本賠光，只能勉強同意停戰，趕緊止血，回歸美國本土事務，全力準備期中大選。

檢視此和平協議的十四點內容，重點包含：立即且永久終止黎巴嫩在內所有戰線軍事行動；六十天內進行談判並達成最終協議；美國將解除對伊朗海上封鎖；伊朗將與阿曼共商荷莫茲海峽未來的管理與海事服務；美國承諾與區域夥伴合作，制定至少三千億美元的伊朗重建與經濟發展計畫；終止對伊朗的所有類型制裁；伊朗重申絕不尋求或研發核武，在國際原子能總署監督下就地稀釋濃縮鈾；伊朗被凍結或受限的資金和資產將被釋出，並可全數動用。

值得注意的是：首先，包含黎巴嫩在內的戰事都要停止，這是以色列最不能接受的地方，川普能否讓內唐亞胡遵守，看來是最大的變數；其次，美軍並未立即撤軍，而是簽署協議後卅天內從周邊地區撤軍，以軍是否退出所占領地區，同樣是變數。

再者，伊朗雖表明不發展核武，稀釋濃縮鈾，可是相關技術伊朗早已趨近成熟，日後會怎樣發展還是變數；還有，美方提供至少三千億美元用於伊朗重建與經濟發展，與開放伊朗石油輸出、解凍伊朗被凍結資金與資產等，關鍵還在互信，美方會不會真的放手？還待觀察。最後，荷莫茲海峽的重開，如何執行？這才是國際最關心的重點。

美方從不願公開內容到最終公開協議內容，因為從戰事與談判美方都是「失敗者」，只是這場戰事若是不趕緊落幕的話，川普還要輸更大、敗更多。因此，這份止血止損的協議，川普真的不能不簽啊！

至於後續影響，從地緣政治的角度來看，二○二一年拜登從阿富汗倉皇撤軍，美國勢力在中亞迅速退潮；反觀伊朗，已站穩腳步，未來勢必成為以色列更可怕的敵人。隨著伊朗的穩住陣腳，德黑蘭的發言權將愈來愈大聲，以色列未來將面對要付出更大代價的挑戰。此外，隨著荷莫茲海峽的開放，伊朗在石油的輸出與販售獲得更大的空間，對於伊朗的經濟發展將會出現復甦的新契機，中東新局已浮現。

隨著伊朗的地位愈來愈重要，歐盟與伊斯蘭世界對於美國的原本「夢想」也紛紛破滅與改觀。美以伊大戰初期，歐盟與日韓等國根本都不願意加入對伊的「包圍」，如今更證明川普的躁進與失策，各國對美的信任度降低、紛紛保持距離。

Ｇ７在十七日共同發表聯合聲明，重申反對任何以武力或脅迫方式片面改變台灣海峽現狀。對俄烏戰事，Ｇ７一致承諾加強對基輔的軍事支持，並進一步擴大對俄羅斯的制裁。顯示基輔與德黑蘭都用自己的實力對抗大國，普亭或川普想要以戰壓迫的手段已經不管用了！