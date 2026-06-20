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美對台海安全不同面向的判讀

聯合報／ 荊元宙／淡大外交與國關系兼任教授（台北市）

美國《外交事務》期刊長期作為外交政策學界、智庫圈與政策實務者的重要論辯平台，其對台海安全的論述風向，可作為判讀台海安全情勢的重要參考依據。

彙整該刊近兩年有關台海與美中關係的文章，在台海安全問題研究上，基本可歸納出幾個趨勢。首先，是對「極限施壓台灣」的重視上升。二○二四年五月「中國如何施壓而非武力奪取台灣」一文中指出，北京未必急於以傳統兩棲登陸方式奪台，卻可能透過海警、海軍、空中活動、經濟壓力與外交孤立，逐步削弱台灣的對外連結與治理能力；今年四月發布的「台灣面臨的真正威脅」文章中也提醒：中國不必立即開戰，可藉由海警登檢、海關查驗與行政執法，逐步切斷台灣對外交通與貿易。這類討論共同指向一點：台灣若只重視反登陸想定，可能忽略中國正在發展的慢性窒息策略。

其次，是灰色地帶被視為正在進行中的安全挑戰。二○二四年十一月「中國對台灰色地帶攻勢正在面臨反噬」文章中分析，中國軍機艦活動、準軍事行動與政治施壓雖然持續消耗台灣，但也強化台灣社會對中國敵意與危機意識。也就是說，於台灣而言，中國威脅不是開戰後才開始，而是透過日常壓力不斷改變現狀。

第三，是誤判升級受到更多重視。去年九月「台灣海峽最大的危險」中指出，台海最值得警惕的風險，不盡然是北京高層經過完整盤算後主動下令攻台；一場海空擦撞、一艘船艦遭攔截，或一次灰色地帶行動過度升高，都可能使原本可控的危機迅速擴大為軍事衝突。

第四，是美國對台政策的辯論更加分歧。去年五月「台灣鋼索」一文中主張，台海嚇阻是一種平衡術，美國必須同時嚇阻中國與避免刺激升高；另一方面，二○二四年八月「台灣謬誤」一文則質疑，美國是否過度把戰略重心押在台灣。去年二月刊出的「台灣執念」則提醒，美國若直接介入台海戰爭，將陷入一場難以取勝且代價高昂的軍事衝突。這些文章雖未反對支持台灣，卻反映美國戰略界正在計算台海戰爭的成本與升級風險。

最後，是台灣自身韌性成為討論焦點。今年二月外交部長林佳龍撰文，從民主陣營、全球繁榮與供應鏈安全說明台灣的重要性，這相當程度回應目前美國戰略界主流論述。例如前美軍太平洋司令布萊爾曾指出，美國是否軍事介入台海，主要取決於兩項因素，一是衝突爆發的起因，二是台灣自身防衛意志與能力。

由以上論述趨勢可歸納出，目前美國戰略界所看見的台海安全，已不再停留於「中國何時犯台」或「美軍是否出兵」等傳統議題，而是擴大到封鎖、準封鎖、灰色地帶施壓、危機誤判、台灣韌性與美國介入成本。

國際趨勢正在轉變，因此台灣必須有以下體認：美國仍重視對台安全承諾，卻也開始重新估算介入成本；中國不一定立即開戰，取而代之的是慢慢窒息台灣；在台海有事時，台灣內部是否立即潰散，是能否獲取外界奧援的關鍵。最後，應仔細審視若兩岸發生意外衝突，處理機制是否仍完善可行。

台海 北京 台灣海峽

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