近日，筆者在大學任課班級，做一有關「美國掏空台灣的威脅比中共威脅還要嚴重」的意見調查，結果竟然有三分之二的同學贊成，僅三分之一反對；正好呼應之前民主文教基金會的民調，高達百分之五十二點五的廿至廿九歲年輕人，認為科技產業外移美國是比中共威脅更大的台灣危機。再再顯示，因採取全盤依附的盲目選邊策略，極易陷入僅有「民主韌性」、無「和平韌性」的安全困境；更甚者，是淪為外部勢力操作利益、掏空關鍵產業的「菜單」。

可悲的是，執政的民進黨政府刻意忽視，且於行政院成立「強化民主韌性專案辦公室」。殊不知，「民主與專制的對抗」是上世紀冷戰的對抗思維，早已被多極化的國際社會、持續瀰漫的國家利益與現實主義所取代。對台灣更具威脅性的、是極易被美方視為應對中國大陸的「戰略前沿」或「第一島鏈永遠擊不沉的航空母艦」，進而面臨關鍵產業鏈被掏空、甚至被推向戰爭前線的危險境地。

深究之，正是源於缺乏「和平韌性」的建構，導致台灣自身命運，可任憑他人宰割，最終「淪為他人菜單」的不確定性，當然引發台灣民眾強烈的焦慮感。

笨蛋！台灣缺乏的是「兩岸和平韌性」，而非「民主韌性」。台灣的民主早已夠「韌性」了，嚴重短缺的是「和平韌性」的制度化。尤其在面對地緣政治高度緊張，已然確實對台灣民眾造成顯著的戰爭焦慮與不安全感。民眾最直接的焦慮來源，是擔心台灣因盲目配合大國的圍堵戰略，因而成為地緣政治衝突的最前線，與此同時，又中斷與中國大陸和平溝通渠道，導致台海失去和平對話的主要「安全閥」。兵凶戰危的「戰爭前線焦慮」氣氛籠罩。備戰與避戰的失衡，政府又不斷以延長兵役、強化民防演練並擴大軍購，塑造「民主韌性」，雖然名為提升嚇阻力，但在缺乏「和平對話」的配套下，反而讓基層民眾實質感受到戰爭腳步逼近的恐慌。

國民黨主席鄭麗文六月的訪美行程中，核心倡議正是將過去帶有冷戰對抗色彩，以軍事圍堵、對抗為核心的冷戰思維「第一島鏈」，逐步轉化為「和平繁榮之鏈」的和平框架，此主張就是要將台灣從地緣棋子推向「區域和平締造者」的戰略構想。結果反而遭受賴政府的刻意打壓、抹紅等惡意攻訐，導致任何嘗試跳脫美中對抗、尋求區域和平的倡議，都被曲解為「國家忠誠度」的審判，致使兩岸毫無和平對話的可能，不斷將台灣推向淪為「菜單」的陷阱。其真實目的，當然是為捍衛以「民主韌性」為名、實則「抗中保台」的神主牌，並削弱在野黨對外溝通的合法性。

毫無疑問，所謂打造「和平韌性」正是「兩岸和平的制度化」，也是台灣跳脫大國博弈、實現長治久安最務實的路徑。將兩岸關係從不穩定的強權施壓，提升為具有和平韌性的「制度化架構」，方能有效降低戰略誤判，並在台海兩岸間建立實質的風險降溫機制。