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農業分散風險 但別捨近求遠

聯合報／ 陳河清／退休人士（台南市）

近年台南市政府積極推動在地優質水果走向國際，由市長領軍、結合農業局、貿易商及外交部駐外單位組成大陣仗團隊，遠赴世界各國舉辦快閃宣傳活動。從新聞畫面來看，這些海外拓銷活動文宣亮眼、話題性十足，確實成功提升了台南水果的國際能見度。然而，在一陣熱鬧的精彩宣傳過後，我們更應理性冷靜地檢視這套外銷策略背後的成本效益，以及台南農業在國際市場上面臨的實質挑戰。

首先，成本與效益恐難成正比。每場跨國快閃活動背後所付出時間、人力與財政成本極高；更關鍵的是，煙火式宣傳熱度退去後，後續供應鏈銜接、長期通路建立是否能跟上？如果無法將短期政治曝光轉化為持續穩定銷量，這種高成本拓銷模式將難以持久，也無法為廣大農民帶來長期的實質收益。

其次，高端定位與利潤空間的拉鋸，限制了商業規模的擴大。台南水果向來以高品質著稱，但精緻農業帶來的生產成本，加上跨國長途運輸的冷鏈物流費用，使得台南水果在海外市場只能被迫走「高定價、高端消費」的窄門。在全球通膨與消費緊縮的背景下，扣除高昂的總體營運成本後，實際的利潤空間極為有限。若無法有效降低成本，台南水果將難以在國際市場上打開真正具備商業規模藍海，恐淪為看得到、吃不到的精緻點綴。

捨近求遠的市場防禦策略，正為台灣農業埋下長遠的結構性風險。在分散風險的政策指導下，台南乃至於整個台灣水果逐漸淡出中國大陸市場。然而，中國大陸是一個具備語言相通、物流距離近且規模龐大的現成市場，若完全放棄此一市場，政策上不免有捨近求遠之嫌。更嚴峻挑戰在於，當台灣水果退出後，其留下的龐大市場空缺正迅速被東南亞、日韓及大陸本土崛起的精緻農業所填補。一旦大陸消費者口味與購買習慣產生不可逆的轉移，未來台灣水果恐面臨被徹底排除在該市場外的危機。

分散風險與深耕傳統市場並不衝突，遠近市場應當並重。期盼執政者追求亮麗宣傳之餘，能回歸市場機制，為台南水果建構真正健康永續的外銷路。

台南 水果 外交部

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