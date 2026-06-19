農民在意市場 而非政治

台東縣長饒慶鈴以錄製影片方式在海峽論壇為台東鳳梨釋迦發聲，恐遭中央行政查處，在地方引發熱議；賴政府更將目標指向民間團體，指出有五組農業團體有赴中簽約，也要請農業部進行相關查處。果農們普遍認為中央作法相當不合理，畢竟水果的產地價格已因高額關稅非常慘澹，積極幫基層農民爭取利益何錯之有？有農民更說出「種田的人最在意的不是政治，是辛苦種出來的水果有沒有市場」的心內話。

中國大陸是全球最重要的農產品進口市場，也是許多重要農產外銷國家積極開拓的目標市場，賴政府若真覺得與中國大陸進行農產品貿易風險太高，且中國大陸對台灣農民包藏禍心，為何只是口頭提醒，沒有設置預警風險管制機制，或將中國大陸明列禁止或管制出口名單？既然沒有禁止，中國大陸又歡迎台灣農產品賣到中國，農民自然可以選擇將其生產的農產品銷往中國大陸，何錯之有？政府又有何理由懲處？政府大張旗鼓的作法，只會徒增民怨大失民心，甚為不智。

近年來兩岸關係空前惡化，執政民進黨積極推動「抗中保台｣，批評中國任意暫停台灣農產品輸入，把大陸市場形塑成具高度風險及不確定性，將積極推動農產品開拓優質高端外銷市場，擺脫對中國市場依賴。儘管官方提出多項產品獲得新市場准入，如：鳳梨外銷澳洲與紐西蘭、紅肉種紅龍果與龍虎斑外銷日本等，但仍難以彌補失去中國市場損失，外銷市場在調節國內農產品供需和穩定市場價格功能不如過往，導致國內農產品產銷屢屢發生失衡，致價格雪崩式下跌，農民叫苦連天。

台灣農產品外銷成績不如預期，關鍵在於政府重宣傳而忽視深耕，想要開發一個具潛力的新興市場，不是件容易的事，必須確實掌握該市場的農產品食用安全檢驗項目、標準暨檢驗流程，當地風土人情，當地消費者偏好暨禁忌，當地平均國民所得暨購買力，相關競爭性產品現況，相關替代性產品動態，當地物流及銷售通路等等，才能擄獲當地消費大眾的心。

近年來隨著台灣政府積極加入區域經濟合作組織，拿農業當籌碼，大幅降低進口農產品管制及關稅，並開放國外價廉的農產品大量進入國內市場，讓台灣原本有限的內需市場，競爭更加激烈，國產農產品規模和價格都無法與國外競爭，對國產農產品帶來更大的衝擊，例如依據台美對等貿易協定，美國花生進口零關稅，由於預期心理加上市場觀望，已對國內花生價格造成實質衝擊，影響國產花生農的營收，讓國內農民經營更加艱困。

為穩住國內農產品供需及價格、提高農民收益，政府除應積極建構農業產銷資訊大平台、全面提升國產農產品品質並進一步開拓外銷市場、運用科技建立價格預警暨風險管控機制以確保農民收益、運用新科技不斷研發創新優質新品種並爭取較高端消費族群的青睞、設立平準基金及推動保險制度保障農民最低收益，以及對於重要外銷市場設置價格預警暨風險管控機制等具體作為，更應去除不必要的政治干擾。

畢竟農民最在意的是市場，而非政治。