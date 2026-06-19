粽子變貴 底層吃不消

端午節到來，應景的不只是吃粽子，看划龍舟競賽、立蛋都是端午的重要活動。據傳，端午節正午是陽氣最旺盛的時刻，此時最能吸取天地間的正氣，民眾若能成功立蛋，便被視為好運降臨的象徵，寓意未來一年運勢順遂。每到端午節，總會有許多民眾聚在一起挑戰立蛋，讓原本帶有民俗色彩的活動增添不少趣味性與儀式感。

除了粽子、划龍舟、立蛋之外，做香包、取午時水、掛艾草與菖蒲、吃茄子和長豆，聽聽雄黃酒與白蛇傳的故事，都是老祖先流傳下來的端午習俗活動。從民間活動與傳說中，看到老祖先們在炎炎夏日裡，特別重視避毒、防疫、消暑與養生的生活智慧。

只不過，今年民眾吃粽子時，只怕會比往年更「有感」：國內五月消費者物價指數突破百分之二警戒線、來到百分之二點二，今年端午節粽子的價格也應聲上揚。

消保處調查賣場、超商及電商等通路販售之各款粽子價格，平價素粽、鹼粽每顆約卅五至五十元，內含豬肉、花生、香菇等食材的肉粽，每顆約在六十五至九十元；加入干貝、栗子、鮑魚等高級食材的肉粽，每顆約在九十至一五○元；頂級粽單顆約六八○元；有些市場裡的粽子甚至比去年貴了大約兩成。以整體物價而言，今年每個粽子約漲了五至十元；雖看似不多，近乎兩成漲幅明顯高於五月ＣＰＩ警戒線，在底層生活民眾的感覺，就似要過不起這個傳統節日了。

雖然平常也可以吃到粽子，不過在端午節吃粽子顯然更有應景的滋味，這就是保存傳統文化的意義與價值；只不過，若是伴著漲價的滋味，可就有點不好受了。