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賴總統言論自由 別只剩紀念

聯合報／ 林基興／大學教授（新北市）

適逢端午，遙祭殉道的屈原，他為理念而不惜投江。

人各有理念與實踐方式，例如，清光緒「百日維新」變法失敗後，「戊戌六君子」的譚嗣同選擇就義，但梁啟超選擇逃亡日本，而後文以載道而謀國福民。

台灣民主運動人士鄭南榕，為其理念，選擇身殉。綠營尊為「言論自由殉道者」，更定其逝世日為「言論自由日」；四月賴總統出席「鄭南榕殉道卅七周年追思紀念會」，也恭提其堅持的「百分之百言論自由」。

當年，台獨建國是政治禁忌，鄭南榕引發抗爭，後來刑法第一百條的「普通內亂罪」修改，必須要有「強暴或脅迫」等實質暴力行為著手實行才構成內亂罪，以保障思想與言論自由。

風水輪流轉，綠營執政了，還珍惜其拚死所得嗎？尤其「百分之百言論自由」一理念。還是只想「媳婦熬成婆，藉機虐待下一媳婦」？

試金石出現了。最近，賴政府除要查處地方官員參與海峽論壇，甚至官員還要求農業部查處赴對岸簽約的五個農業團體。

統戰大帽子，可壓死任何與賴政府持不同意見者。

為何綠營這麼害怕大陸，動輒指其活動為統戰，而民眾真就沒能力分辨利害得失？近一年來，全球超過廿位元首與政府領袖訪問大陸，包括今年的美、俄、法、德、英。他們均被統戰了？全世界就綠營最聰明？其實只是綠營作繭自縛。

綠營有自由選其主義，別人一樣有；賴總統說台灣不應讓「懷疑美國的言論」成為社會共識，但人民同樣有自由疑美。綜合上述，賴政府政治化操作兩岸關係，猶如昔日的刑法第一百條，包山包海、方便入人於罪。端午紀念屈原，再想到賴總統提及鄭南榕時言之鑿鑿的「百分之百言論自由」，兩相對照，令人何其唏噓。

言論自由 鄭南榕 政治 端午節 統戰

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