聽新聞
0:00 / 0:00

跨出隔閡 兩岸大膽交流

聯合報／ 陳文婷／自由業（台北市）

日前，國民黨主席鄭麗文曾說，「大人為什麼把兩岸關係搞得這麼複雜，只要叫張凌赫（熱播劇「逐玉」的男主角）來台灣就好了。」張凌赫上周在「海峽論壇」會上，和與會的國民黨立委陳玉珍合照，陳玉珍表示已邀張凌赫訪金門。大陸國台辦對此事樂觀其成；陸委會主委邱垂正則回應，只要對等尊嚴、健康有序、沒有統戰，依規申請的案子都會進行了解。顯然張凌赫能否成行，尚在未定之天。

張凌赫日前在海峽論壇發表演講，以「跨」字為主題，分享他從電氣工程專業跨行成為演員，生涯跨越、突破、蛻變的經歷。他說：「真誠期待更多台灣同胞可以跨越海峽，來大陸走一走、看一看」、「文化的力量總能跨越山海，連接起兩岸同胞的心」。

張凌赫這番對「跨」字的詮釋，不禁讓人聯想到端午節蘊含的文化意義。又是一年粽飄香，無論身在台灣、大陸，還是世界各地的華人社會，人們透過包粽子、掛艾草、佩香包、賽龍舟等習俗過節。端午也有紀念屈原的典故，屈原跨越千年時空，讓端午悠久的歷史文化代代相傳，在海峽兩岸搭起一座文化橋梁。

兩岸的粽子口味或許不同，過端午的方式也各有特色，但傳統文化的傳承是一致的。網路上年年都在比較北部粽與南部粽哪個比較好吃，其實各有各的美味；人們期待闔家團圓、祈求安康的心願是相同的。現今兩岸或有爭執歧見，但也共同傳承著珍貴的文化遺產。端午節之所以流傳一千多年，因為它超越了時空、跨越了政治藩籬和地域限制。

屈原跨越千年、張凌赫跨越海峽，兩者傳達了相同的文化意義—唯有跨出隔閡的腳步，才能走上交流的橋梁。能「跨越山海、連接兩岸」的力量是文化。願端午的傳統習俗，帶給我們的不只是吃粽子、節日放連假，還能有更深的文化意義。

正如張凌赫所言：「我始終相信，人生最動人的轉變，永遠始於鼓起勇氣跨出的第一步。」台灣政府或許可以試著跨出第一步、跨越偏見和歧視、跨越心中的鴻溝，大膽交流；不論是文化，還是關乎農民生計的產銷貿易，畢竟交流總比敵對好。

兩岸 海峽論壇 邱垂正 鄭麗文 張凌赫 端午節

延伸閱讀

張凌赫出席海峽論壇喊話 梁文傑：在國台辦操作下染上政治色彩

開拓大陸市場也有錯？ 羅智強批陸委會：經費被砍光剛好

饒慶鈴視訊參加海峽論壇 邱垂正：以兩岸條例查處

查辦饒慶鈴…桂宏誠：所有受邀參加海峽論壇 都違兩岸條例？

相關新聞

粽子變貴 底層吃不消

端午節到來，應景的不只是吃粽子，看划龍舟競賽、立蛋都是端午的重要活動。據傳，端午節正午是陽氣最旺盛的時刻，此時最能吸取天地間的正氣，民眾若能成功立蛋，便被視為好運降臨的象徵，寓意未來一年運勢順遂。每到端午節，總會有許多民眾聚在一起挑戰立蛋，讓原本帶有民俗色彩的活動增添不少趣味性與儀式感。

賴總統言論自由 別只剩紀念

適逢端午，遙祭殉道的屈原，他為理念而不惜投江。

農業分散風險 但別捨近求遠

近年台南市政府積極推動在地優質水果走向國際，由市長領軍、結合農業局、貿易商及外交部駐外單位組成大陣仗團隊，遠赴世界各國舉辦快閃宣傳活動。從新聞畫面來看，這些海外拓銷活動文宣亮眼、話題性十足，確實成功提升了台南水果的國際能見度。然而，在一陣熱鬧的精彩宣傳過後，我們更應理性冷靜地檢視這套外銷策略背後的成本效益，以及台南農業在國際市場上面臨的實質挑戰。

跨出隔閡 兩岸大膽交流

日前，國民黨主席鄭麗文曾說，「大人為什麼把兩岸關係搞得這麼複雜，只要叫張凌赫（熱播劇「逐玉」的男主角）來台灣就好了。」張凌赫上周在「海峽論壇」會上，和與會的國民黨立委陳玉珍合照，陳玉珍表示已邀張凌赫訪金門。大陸國台辦對此事樂觀其成；陸委會主委邱垂正則回應，只要對等尊嚴、健康有序、沒有統戰，依規申請的案子都會進行了解。顯然張凌赫能否成行，尚在未定之天。

讀家觀點／以色列困境 打不贏戰爭也得不到和平

美國與伊朗的停火談判猶如懸疑連續劇，看似塵埃落定，飄浮在空氣中的硝煙與浮塵卻揮之不去。目前已披露的「十四點協議」，內容仍存在太多不確定性與和平障礙。

農民在意市場 而非政治

台東縣長饒慶鈴以錄製影片方式在海峽論壇為台東鳳梨釋迦發聲，恐遭中央行政查處，在地方引發熱議；賴政府更將目標指向民間團體，指出有五組農業團體有赴中簽約，也要請農業部進行相關查處。果農們普遍認為中央作法相當不合理，畢竟水果的產地價格已因高額關稅非常慘澹，積極幫基層農民爭取利益何錯之有？有農民更說出「種田的人最在意的不是政治，是辛苦種出來的水果有沒有市場」的心內話。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。