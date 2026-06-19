跨出隔閡 兩岸大膽交流

日前，國民黨主席鄭麗文曾說，「大人為什麼把兩岸關係搞得這麼複雜，只要叫張凌赫（熱播劇「逐玉」的男主角）來台灣就好了。」張凌赫上周在「海峽論壇」會上，和與會的國民黨立委陳玉珍合照，陳玉珍表示已邀張凌赫訪金門。大陸國台辦對此事樂觀其成；陸委會主委邱垂正則回應，只要對等尊嚴、健康有序、沒有統戰，依規申請的案子都會進行了解。顯然張凌赫能否成行，尚在未定之天。

張凌赫日前在海峽論壇發表演講，以「跨」字為主題，分享他從電氣工程專業跨行成為演員，生涯跨越、突破、蛻變的經歷。他說：「真誠期待更多台灣同胞可以跨越海峽，來大陸走一走、看一看」、「文化的力量總能跨越山海，連接起兩岸同胞的心」。

張凌赫這番對「跨」字的詮釋，不禁讓人聯想到端午節蘊含的文化意義。又是一年粽飄香，無論身在台灣、大陸，還是世界各地的華人社會，人們透過包粽子、掛艾草、佩香包、賽龍舟等習俗過節。端午也有紀念屈原的典故，屈原跨越千年時空，讓端午悠久的歷史文化代代相傳，在海峽兩岸搭起一座文化橋梁。

兩岸的粽子口味或許不同，過端午的方式也各有特色，但傳統文化的傳承是一致的。網路上年年都在比較北部粽與南部粽哪個比較好吃，其實各有各的美味；人們期待闔家團圓、祈求安康的心願是相同的。現今兩岸或有爭執歧見，但也共同傳承著珍貴的文化遺產。端午節之所以流傳一千多年，因為它超越了時空、跨越了政治藩籬和地域限制。

屈原跨越千年、張凌赫跨越海峽，兩者傳達了相同的文化意義—唯有跨出隔閡的腳步，才能走上交流的橋梁。能「跨越山海、連接兩岸」的力量是文化。願端午的傳統習俗，帶給我們的不只是吃粽子、節日放連假，還能有更深的文化意義。

正如張凌赫所言：「我始終相信，人生最動人的轉變，永遠始於鼓起勇氣跨出的第一步。」台灣政府或許可以試著跨出第一步、跨越偏見和歧視、跨越心中的鴻溝，大膽交流；不論是文化，還是關乎農民生計的產銷貿易，畢竟交流總比敵對好。