讀家觀點／以色列困境 打不贏戰爭也得不到和平

美國與伊朗的停火談判猶如懸疑連續劇，看似塵埃落定，飄浮在空氣中的硝煙與浮塵卻揮之不去。目前已披露的「十四點協議」，內容仍存在太多不確定性與和平障礙。

這場戰爭有三個主角：美國、以色列、伊朗，參與談判的卻只有美國與伊朗，以色列被排除在外。協議文本定稿之前，以色列對貝魯特附近發動軍事攻擊；川普認為有破壞停火協議談判之虞，以暴粗言語公然羞辱內唐亞胡總理，制止以軍的行動，甚至表示以色列沒有美國就完了。美伊的諒解備忘錄已用電子方式草簽，以色列要求先取得協議文本的內容但被美國拒絕；雖是當事國，簽署協議卻未能名列其中。以色列被川普當成是「不相干的第三者」或可隨意使喚的小弟。對以色列尚且如此對待，美國其他的「盟友」得特別注意了。

美伊談判時，以色列對黎巴嫩南部真主黨盤踞之地，進行大規模摧毀；川普未予嚴厲斥責，而只是在停火協議即將達成之際，才對以色列過度的軍事行動不滿而出言制止。審視美伊諒解備忘錄內容，以色列是最大輸家；以色列的要求是伊朗完全放棄濃縮鈾的製作能力、放棄發展核武，而不只是限制鈾的濃度或加以稀釋。未來六十天，有關這方面談判的障礙很多，難以樂觀看待。另一個因素是以色列的強烈反對，但川普可能不會太在意。

以色列防止伊朗發展長程飛彈，及切斷對真主黨、胡塞組織等代理人援助，也未見諸文字；這兩個以色列的安全痛點都懸而未決。美國在談判中完全忽略了以色列的需求與顧慮，一心只求早日結束戰爭脫離泥淖，不惜背棄盟友。以色列認為備忘錄條文與後續談判，不足以阻止伊朗發展核武；在川普保證不對伊朗動武的情況之下，唯一的選擇是單方面對伊朗的核設施發動攻擊，其軍事裝備與能力卻難以單方面達成任務，美伊諒解備忘錄讓以色列陷入了戰略囚籠。

以色列對伊朗政權與革命衛隊欲去之而後快，備忘錄卻保證美國不會干涉伊朗內政，也不會對其發動武裝攻擊，甚至還要籌措龐大經費協助伊朗重建，這對伊朗當權的革命衛隊而言是「經濟回血」，天上掉下來的金雞母與金鐘罩；對以色列而言卻是放虎歸山，前功盡棄，還打開了地獄之門。以色列總理內唐亞胡已表明不接受備忘錄，也不會從目前占領的地方撤退。

以色列未來面臨的並非單純的軍事威脅，而是更深層的戰略困境。做為中東軍事實力最強的國家，以色列能夠摧毀敵人的軍事設施、斬首軍政領導高層，卻無法消除敵對勢力賴以生存的政治與社會根源；能夠贏得戰場上的勝利，卻無法保證和平與安全。

更值得注意的是，美國的中東政策正由無條件支持以色列，逐步轉向以美國利益為優先；以色列戰後雖仍是美國的重要盟友，卻恐不再是決定中東秩序的核心角色。川普多次吹噓「完全摧毀了」伊朗的戰力與庫存的濃縮鈾、「獲得全面的勝利」，但在備忘錄中只見「戰勝國」替「戰敗國」張羅經濟援助，豈不怪哉？