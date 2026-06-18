封殺饒慶鈴 就是封殺農民活路

台東縣長饒慶鈴因事前向陸委會申請出席未果，因而轉而透過錄影談話在「海峽論壇」上播放，這是被賴清德政府逼上梁山的權宜之策；事後卻傳出我方官員稱此舉「視同出席」、違背禁令，將交「主管機關」查處；陸委會主委邱垂正還說，大陸長期將農產品作為對台統戰工具，並透過政治條件影響市場，政府不希望農民再次落入「養套殺」陷阱。不過，封殺饒慶鈴，其實等同封殺了台灣農民的活路。

賴政府對外不知捍衛國民權利，漁民在我傳統漁場捕撈，卻任他國驅離、逮捕，甚至坐由日、菲在東部外海劃設經濟海域；對兩岸往來設下層層關卡，開放大陸人民來台觀光迄今仍是重重阻礙，導致台灣觀光相關產業不景氣，衝擊遊覽車、旅館、餐廳業者，政府依舊無動於衷。

大陸開放台灣農產品，增加我方農民收益，難道不是美事一樁？執政黨卻只知攔阻地方首長赴「海峽論壇」。饒縣長退而求其次改以錄影播放現身，卻還收到官員的恫嚇查辦。

事實上，饒慶鈴被抹紅的影片只有短短幾分鐘，內容不過是感謝、祝福，以及對農民朋友的關心；她說「身為地方首長最在意的，還是如何讓地方產業有更多機會、讓鄉親的辛苦付出能獲得應有的回報」。說得非常貼切，地方父母官不應該為民眾謀幸福嗎？賣釋迦不是賣台。

大陸方面為落實四月「鄭習會」後宣布的「對台十項措施」，在本月十三日舉辦的「農漁產品對接簽約」儀式上，宣布將開放台東鳳梨釋迦、屏東石斑魚等輸入大陸，賴政府卻把我農漁民的利益上綱到統戰。陸委會橫加干涉，制止饒慶鈴與會為農民爭取外銷市場，究其原因，難道不是著眼年底地方選舉？賴政府放話查處的目的為何？殺雞儆猴之心不言可喻。

在民進黨政府政治大刀揮舞下，斷的是廣大台灣農民的生路，堪稱「操刀傷錦」。證明了民進黨非心繫農民，只是以犧牲農民生計來當做政治題材。民進黨早期曾以農民抗爭起家，效法中共農村包圍城市，「進城」後卻忘了農民、用完就丟；不久的將來，農民當然也會「忘了」民進黨。

台中市長盧秀燕日前表示，民進黨封殺這些首長，就是封殺農民、封殺人民；國家處境非常困難，賴總統連過境其他國家都很困難，有人願意幫忙出訪，賴總統應心存感激而非封殺。但是，賴總統會感激嗎？當然不會。