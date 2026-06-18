查處饒慶鈴 法律豈能無限擴權解釋

台東縣長饒慶鈴透過影片方式，在廈門「海峽論壇」行銷台東鳳梨釋迦，竟被民進黨政府盯上。先是匿名官員透過媒體放話，再由陸委會、內政部接棒，強調將了解並「查處」饒慶鈴是否違反兩岸人民關係條例第卅三條之一的「合作行為」。民進黨立院黨團也從旁鼓譟，聲稱海峽論壇就是「統戰平台」，「不是適合賣水果、茶葉或是協商農漁產品的地方」。

民進黨政府杯葛海峽論壇並不稀奇，如今連地方首長推銷農產品的視訊影片都拿出來大作文章，以法辦恫嚇威脅，明顯是將饒慶鈴當成殺雞儆猴的對象；藉此警告在野黨與民眾，最好自行切斷與大陸的往來，否則很有可能成為下一個饒慶鈴。如同國民黨立委李彥秀所言，執政黨的做法，根本就是複製「麥卡錫主義」的「紅色恐慌」。

攤開兩岸人民關係條例規範，第卅三條之一禁止的是與對岸「為涉及政治性內容之合作行為」。不曉得綠營官員是否看過饒慶鈴的影片？她不過是介紹鳳梨釋迦的美味，以及豐收時節的喜悅，試問何處「涉及政治性內容」？說穿了，民進黨政府就是拉不下臉，沒料到對縣市政府官員發出「海峽論壇」禁令後，還有人透過視訊錄影突破封鎖，因此老羞成怒，硬抓著條文裡「合作行為」四字不放。

若無視法條「涉及政治性內容」的前提，只側重「合作行為」，無非是對法律斷章取義，為政治需要無限上綱、擴權解釋。民進黨政府不要忘記了，二○一四年時任台南市長賴清德，曾到上海行銷虱目魚，還與上海市長、台辦主任等官員會面。賴清德二○一八年在行政院長任內，在立法院答詢時還宣揚，他擔任台南市長期間，成功將鳳梨外銷到中國大陸。

更何況當年賴清德是親自「登陸」，而饒慶鈴還是遵守政府政策未出席海峽論壇，只是透過影片傳達心聲。誰才是真正的「合作行為」，豈能在法律適用上根據政黨顏色而有雙重標準？

事實上，從民眾黨前立委李貞秀的「放棄國籍」，一直到今天饒慶鈴的「合作行為」，根據法律白紙黑字皆無疑義。問題恰恰出在行政部門把自己當成大法官，濫權解釋法律條文，才會製造出喧騰不止的「爭議」。如此做法根本無視法治精神、刻意混淆視聽，讓民眾出於對「法辦」的畏懼而不知所措、人人自危，於是乾脆自我設限、自我審查，這恐怕才是民進黨政府拿饒慶鈴當作祭旗想要得到的政治效果。

日前有里長率團赴陸旅遊，卻被依反滲透法起訴，最後雖無罪定讞，但已造成基層百姓人心惶惶。現在又有饒慶鈴因「視訊」行銷農產品而遭查處，無疑皆為以「國安」大帽行政治迫害；視法律為無物，更加坐實民間對於「綠色恐怖」的疑慮。